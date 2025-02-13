Голубой британец взбудоражил город в Башкирии

Posted 13 февраля, 10:43
Published 13 февраля, 10:43
Modified 13 февраля, 10:54
Updated 13 февраля, 10:54
Кот породы голубой вислоухий британец застрял в нише между балконом первого этажа и улицей. Хозяйка испугалась за жизнь любимчика и позвонила спасателям.
Прибыв на место кошачьего инцидента, сотрудники экстренных служб освободили пушистого любителя приключений и вернули местной жительнице. Животное не пострадало. Скорее, кот-экстремал выглядел на фото после спасения разочарованным быстрым завершением приключения, чем испуганным.
Отметим, что иметь такого кота — удовольствие не дешёвое. По данным из открытых источников, цены на котёнка данной породы достигают нескольких десятков тысяч рублей.
Ранее Mkset публиковал список домашних животных, за которых хозяева из столицы Республики Башкортостан запрашивают баснословные цены.