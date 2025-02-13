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Posted 13 февраля, 10:43

Published 13 февраля, 10:43

Modified 13 февраля, 10:54

Updated 13 февраля, 10:54

Элитный кот поставил на уши весь город в Башкирии

Голубой британец взбудоражил город в Башкирии

13 февраля 2025, 10:43
Фото: 1MI.

Элитный кот поставил на уши весь город в Башкирии

Домашний питомец стал причиной спасательной операции в Кумертау, сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по ЧС в четверг, 13 февраля.

Кот породы голубой вислоухий британец застрял в нише между балконом первого этажа и улицей. Хозяйка испугалась за жизнь любимчика и позвонила спасателям.

Фото: Госкомитет Башкирии по ЧС

Прибыв на место кошачьего инцидента, сотрудники экстренных служб освободили пушистого любителя приключений и вернули местной жительнице. Животное не пострадало. Скорее, кот-экстремал выглядел на фото после спасения разочарованным быстрым завершением приключения, чем испуганным.

Отметим, что иметь такого кота — удовольствие не дешёвое. По данным из открытых источников, цены на котёнка данной породы достигают нескольких десятков тысяч рублей.

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Ранее Mkset публиковал список домашних животных, за которых хозяева из столицы Республики Башкортостан запрашивают баснословные цены.

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