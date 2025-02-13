ФОМС: В России расширили объемы бесплатной медпомощи

В текущем году в рамках программы государственных гарантий предусмотрено финансирование для проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров более чем для 100 миллионов граждан России. В этот список входят обследования, которые в частных медицинских учреждениях могут стоить довольно дорого.