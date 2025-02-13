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Posted 13 февраля, 08:12

Published 13 февраля, 08:12

Modified 13 февраля, 08:12

Updated 13 февраля, 08:12

ФОМС: В России расширили объемы бесплатной медпомощи

ФОМС: В России расширили объемы бесплатной медпомощи

13 февраля 2025, 08:12
Фото: 1MI.
С 1 января в Российской Федерации начался национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». Для продления жизни граждан в рамках его реализации усилена борьба с онкологическими, сердечно-сосудистыми и другими заболеваниями.

Чтобы реализовать намеченные задачи, правительство России расширило Программу государственных гарантий бесплатного медицинского обслуживания на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов.

В новом документе предусмотрены дополнительные меры поддержки для участников специальной военной операции, нуждающихся в медицинском обслуживании, а также будет оцениваться репродуктивное здоровье будущих родителей, есть ряд других значимых инициатив, информирует kp.ru.

В частности, планируется увеличить финансирование службы скорой помощи на 16,5% по сравнению с предыдущим годом, на амбулаторно-поликлиническую помощь — на 12,9%, на лечение в дневных стационарах — на 7,7%, а также круглосуточные — на 22,4%.

«Средства на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи в полном объеме предусмотрены в бюджете фонда на текущий год, это значит, что застрахованным в ОМС обеспечен доступ к качественной медицинской помощи, включая профилактику, диагностику, восстановление и лечение, своевременно и в необходимом объеме», — отметил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин.

В текущем году в рамках программы государственных гарантий предусмотрено финансирование для проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров более чем для 100 миллионов граждан России. В этот список входят обследования, которые в частных медицинских учреждениях могут стоить довольно дорого.

Одним из ключевых нововведений текущего года станет обязательный скрининг на вирусный гепатит С, который теперь будут проходить мужчины и женщины начиная с 25 лет раз в десять лет в ходе диспансеризации.

Сердечно-сосудистые заболевания, включая инфаркты и инсульты, продолжают оставаться основной причиной преждевременной смертности. В связи с этим в рамках программы существенно увеличено количество медицинских услуг для пациентов с такими заболеваниями. Станет доступнее ряд жизненно важных операций.

Система медицинской поддержки для будущих мам и пап также продолжает развиваться. В процессе диспансеризации проводятся профилактические обследования, которые помогают оценить репродуктивное здоровье как мужчин, так и женщин.

Кроме того, в программе государственных гарантий был введен новый раздел, который касается порядка оказания медицинской помощи отдельным категориям ветеранов боевых действий.

В этом году также увеличено финансирование для медицинской реабилитации, запланировано расширение использования искусственного интеллекта в диагностических процессах, а в целях популяризации здорового образа жизни по всей стране активно развиваются центры здоровья.

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