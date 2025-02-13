«Эх, как же было тогда хорошо»: уфимцы хотят вернуть советское прошлое

Ранее жители города вспомнили уфимский центральный рынок советской эпохи, парк Победы, который вначале назывался по-другому, а также легендарное кафе, которого сейчас уже нет. На месте последнего, кстати, был построен знаменитый развлекательный комплекс, который также не сохранился до нашего времени.