«Эх, как же было тогда хорошо»: уфимцы хотят вернуть советское прошлое

Posted 13 февраля, 04:36
Published 13 февраля, 04:36
Modified 13 февраля, 04:39
Updated 13 февраля, 04:39
Ностальгию и тёплые чувства вызвало видео, опубликованное в указанном паблике в соцсети «ВКонтакте».
— Золотой век, — пишет Самат К.
— Люди в светлых одеждах, радостные! , — написала Зульфия А.
— Очень круто, так мило, — считает Оксана Ч.
— Эх как же было тогда хорошо. Верните ту чистоту, порядок, запах эх… — написала пользовательница с ником Кисуня.
Ранее жители города вспомнили уфимский центральный рынок советской эпохи, парк Победы, который вначале назывался по-другому, а также легендарное кафе, которого сейчас уже нет. На месте последнего, кстати, был построен знаменитый развлекательный комплекс, который также не сохранился до нашего времени.