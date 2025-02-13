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Posted 13 февраля, 04:36

Published 13 февраля, 04:36

Modified 13 февраля, 04:39

Updated 13 февраля, 04:39

Уфимцы поностальгировали по советскому прошлому города

«Эх, как же было тогда хорошо»: уфимцы хотят вернуть советское прошлое

13 февраля 2025, 04:36
Фото: Из архива Рифа Б.. Паблик «История Уфы и Башкортостана».

Уфимцы поностальгировали по советскому прошлому города

Жители столицы Республики Башкортостан поностальгировали по советскому прошлому города в группе «История Уфы и Башкортостана» в четверг, 13 февраля.

Ностальгию и тёплые чувства вызвало видео, опубликованное в указанном паблике в соцсети «ВКонтакте».

— Золотой век, — пишет Самат К.
— Люди в светлых одеждах, радостные! , — написала Зульфия А.
— Очень круто, так мило, — считает Оксана Ч.
— Эх как же было тогда хорошо. Верните ту чистоту, порядок, запах эх… — написала пользовательница с ником Кисуня.

Ранее жители города вспомнили уфимский центральный рынок советской эпохи, парк Победы, который вначале назывался по-другому, а также легендарное кафе, которого сейчас уже нет. На месте последнего, кстати, был построен знаменитый развлекательный комплекс, который также не сохранился до нашего времени.

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