Ефимов: В районе Москворечье-Сабурово запланирована реновация в рамках программы КРТ

Posted 13 февраля, 16:31
Published 13 февраля, 16:31
Modified 13 февраля, 16:31
Updated 13 февраля, 16:31
Проект решения уже был опубликован на официальном портале mos.ru. Для реализации проекта выбран участок на юге столицы, который в настоящее время неэффективно используется. Общая площадь квартир составит около 30 тысяч квадратных метров. Предполагается, что новое жилье смогут получить порядка одной тысячи жителей города.
Владимир Ефимов сообщил, что участок площадью 1,39 гектара станет местом строительства нового жилого комплекса, который будет предназначен для программы реновации и других городских нужд и заменит старые постройки. На первых этажах новых зданий разместятся магазины, кафе, рестораны и другие малые предприятия, что позволит открыть около 170 рабочих мест. Также он подчеркнул, что предполагаемые инвестиции в проект составляют 7,1 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный эффект для городской казны — 65,5 миллиона рублей.
Как сообщает mos.ru, данный участок расположен по адресу: Каширское шоссе, владение 76а. Вблизи находится станция «Москворечье», входящая во второй Московский центральный диаметр, а также проходит Московский скоростной диаметр.
Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман сообщил о предстоящем строительстве жилья общей площадью 45,9 тысячи квадратных метров в рамках нового проекта. По его словам, в новом жилом квартале будет проведено благоустройство и озеленение прилегающей территории, где планируется обустройство детских и спортивных площадок, а также зон отдыха.
Комплексная застройка способствует появлению в столице современных кварталов с комфортной городской средой. Квартиры будут переданы новоселам с выполненной улучшенной отделкой. В них будет установлено сантехническое оборудование, осветительные приборы, поклеены обои, а также уложен ламинат или плитка. Это обеспечит москвичам возможность сразу же переехать в новое жилье и избавит от необходимости проводить дополнительные ремонтные работы.
Напомним, в рамках программы КРТ происходит преобразование неиспользуемых промышленных территорий и неэффективно используемых земель с целью создания многофункциональных городских кварталов с необходимой инфраструктурой, дорогами и комфортным жильем.
В настоящее время в Москве на разных этапах реализации находится 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. Эти инициативы реализуются по указанию мэра столицы Сергея Собянина.