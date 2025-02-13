Ефимов: В районе Москворечье-Сабурово запланирована реновация в рамках программы КРТ

Владимир Ефимов сообщил, что участок площадью 1,39 гектара станет местом строительства нового жилого комплекса, который будет предназначен для программы реновации и других городских нужд и заменит старые постройки. На первых этажах новых зданий разместятся магазины, кафе, рестораны и другие малые предприятия, что позволит открыть около 170 рабочих мест. Также он подчеркнул, что предполагаемые инвестиции в проект составляют 7,1 миллиарда рублей, а ожидаемый ежегодный эффект для городской казны — 65,5 миллиона рублей.