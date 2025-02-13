Другой подход: в Башкирии решили построить новый мост вместо ремонта старого

Posted 13 февраля, 07:20
Published 13 февраля, 07:20
Modified 13 февраля, 11:06
Updated 13 февраля, 11:06
Существующий мост уже заметно обветшал, и власти обещали горожанам его реконструировать, но вместо этого выбрали иной подход — построить новый. Новый объект станет дублирующим для старого моста. Открытие его для транспорта планируется до конца 2026 года. После этого будет решено, что делать со старым — ремонтировать или демонтировать.
Глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность строящегося моста, потому что он соединяет город с другими муниципалитетами.
Ранее Mkset писал, что в башкирской столице появятся новые дороги в активно строящемся микрорайоне. Также сообщалось о строительстве платной трассы, часть которой будет проходить по региону. Отмечалось, что платить за проезд по ней придётся почти сто лет.