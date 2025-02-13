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Posted 13 февраля, 07:20

Published 13 февраля, 07:20

Modified 13 февраля, 11:06

Updated 13 февраля, 11:06

В Башкирии начали строить долгожданный мост

Другой подход: в Башкирии решили построить новый мост вместо ремонта старого

13 февраля 2025, 07:20
Фото: 1MI.

В Башкирии начали строить долгожданный мост

В башкирском городе Стерлитамаке положили начало строительства моста через Белую, сообщает руководитель региона Радий Хабиров в четверг, 13 февраля.

Существующий мост уже заметно обветшал, и власти обещали горожанам его реконструировать, но вместо этого выбрали иной подход — построить новый. Новый объект станет дублирующим для старого моста. Открытие его для транспорта планируется до конца 2026 года. После этого будет решено, что делать со старым — ремонтировать или демонтировать.

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил важность строящегося моста, потому что он соединяет город с другими муниципалитетами.

Новая трасса в Башкирии будет платной на век
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Ранее Mkset писал, что в башкирской столице появятся новые дороги в активно строящемся микрорайоне. Также сообщалось о строительстве платной трассы, часть которой будет проходить по региону. Отмечалось, что платить за проезд по ней придётся почти сто лет.

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