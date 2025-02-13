Дорогие обеды и тесная нагота — чем недовольны уфимские студенты

Posted 13 февраля, 05:01
Published 13 февраля, 05:01
Modified 13 февраля, 05:05
Updated 13 февраля, 05:05
Общественники выясняли то, довольны ли студенты питанием и состоянием мест проживания.
Выяснилось, что за общежитие студенты платят ₽1,5 тысячи в месяц. Гигиенические условия, по признанию общественников, оставляют желать лучшего. У ребят всего лишь одна душевая в подвале, где в одно время могут мыться девять человек. При этом она функционирует три дня в семидневку с шести до десяти вечера. Также в раздевалке очень ограниченное количество мест. При этом в колледже учатся две тысячи студентов, 600 из которых приезжие и живут в общежитии.
Что касается питания, то в местной столовой без выпечки оно оценивается в ₽250-300. Чай, к примеру, стоит ₽45, а пирожок с яблоком — ₽50. Также в ссузе есть буфет, но там образуются большие очереди. А вот студенты из общаги, могут готовить еду на плите. О её состоянии не упоминается.
Самому колледжу и общежитиям необходим капремонт.