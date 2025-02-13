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Posted 13 февраля, 05:01

Published 13 февраля, 05:01

Modified 13 февраля, 05:05

Updated 13 февраля, 05:05

Уфимские студенты оказались недовольны условиями проживание и питанием

Дорогие обеды и тесная нагота — чем недовольны уфимские студенты

13 февраля 2025, 05:01
Фото: 1MI.

Уфимские студенты оказались недовольны условиями проживание и питанием

Общественная палата Республики Башкортостан проверила Уфимский медколледж, сообщает организация в четверг, 13 февраля.

Общественники выясняли то, довольны ли студенты питанием и состоянием мест проживания.

Уфимских студентов ждёт неприятный сюрприз
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Выяснилось, что за общежитие студенты платят ₽1,5 тысячи в месяц. Гигиенические условия, по признанию общественников, оставляют желать лучшего. У ребят всего лишь одна душевая в подвале, где в одно время могут мыться девять человек. При этом она функционирует три дня в семидневку с шести до десяти вечера. Также в раздевалке очень ограниченное количество мест. При этом в колледже учатся две тысячи студентов, 600 из которых приезжие и живут в общежитии.

Что касается питания, то в местной столовой без выпечки оно оценивается в ₽250-300. Чай, к примеру, стоит ₽45, а пирожок с яблоком — ₽50. Также в ссузе есть буфет, но там образуются большие очереди. А вот студенты из общаги, могут готовить еду на плите. О её состоянии не упоминается.

Самому колледжу и общежитиям необходим капремонт.

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