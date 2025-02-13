«Домклик»: В Башкирии доля первички в ипотеку составила 63%

Posted 13 февраля, 15:05
Published 13 февраля, 15:05
Modified 13 февраля, 15:05
Updated 13 февраля, 15:05
Несмотря на то, что Республика Башкортостан вошла в десятку субъектов РФ с наибольшим объемом выдач ипотечных кредитов, доля новостроек в регионе оказалась ниже среднероссийского уровня и составила 63%.
Эксперты в рамках исследования изменений распределения ипотечных кредитов Сбера на рынках новостроек, готового жилья и ИЖС обращали внимание не на количество выдач, а на объем выданных средств. Также при составлении рейтинга за период с декабря 2024-го по январь 2025-го учитывались транши (последующие выплаты), пишет vostokmedia.com.
В топ-10 российских регионов по объему выдач на конец прошлого года помимо Башкортостана вошли также Приморский край, Свердловская, Ростовская, Тюменская области, Санкт-Петербург, Москва и область, Татарстан и Краснодарский край.
В целом по стране в общем объеме ипотечных выдач лидером является первичное жилье. Его доля в декабре прошлого года выросла на 9%, составив рекордные 70%. В январе текущего года доля новостроек в общем объеме приобретаемого в ипотеку жилья выросла почти до 71%.
Среди регионов — лидеров по доле строящегося жилья, приобретаемого с помощью ипотечного кредита, оказались Приморский край (83%), Свердловская и Ростовская области (79%), Москва (77%), Тюменская область (75%) и Санкт-Петербург (72%). Ниже среднего по стране показателя в 71% доля первички в ипотечных сделках оказалась в Московской области, Башкортостане, Татарстане и Краснодарском крае. Здесь данный показатель находится на уровне от 61% до 65%.
Специалисты «Домклик» связали увеличение объемов выдач ипотеки на строящееся жилье с действующими государственными программами. В частности, доля «Семейной ипотеки» в общем объеме выдач на первичном рынке в декабре прошлого года приблизилась к 74%, а в январе — уже к 79%. После того как была отменена массовая льготная ипотека под 8%, «Семейная ипотека» являлась популярным механизмом на протяжении всей второй половины прошлого года.
На долю «Арктической и Дальневосточной ипотеки» в данном сегменте пришлось 11% в декабре и 8% в январе. В тех регионах, на которые эта программа распространяется, а именно Архангельская, Читинская области и Хакасия, в январе на долю строящегося жилья пришлось более 85% всех сделок по ипотеке.
Одновременно с этим объемы выдач ипотеки на вторичном рынке в последнее время снизились. Доля подобных сделок за анализируемый период в среднем по стране составила 22 — 23%. Лидерами по доле сделок на рынке готового жилья оказались те регионы, в которых почти не строят новых домов. Прежде всего это Чеченская, Карачаево-Черкесская республики, Томская и Амурская области. Здесь доля вторички от общего объема выдач достигает 40%.
Эксперты «Домклик» подсчитали, что в декабре в сравнении с ноябрем выдачи ипотеки в стране снизились на 12%. Всего по линии Сбера в декабре было выдано кредитов на жилье на сумму более 150 миллиардов рублей. По словам аналитиков, многие поспешили оформить сделки с готовым жильем, опасаясь повышения процентных ставок. Они также отметили, что спрос снизился именно на вторичном рынке. Также уменьшился объем выдач на кредитование объектов индивидуального жилищного строительства. При этом объем ипотечных выдач на строящееся жилье остался примерно на том же уровне.