«Домклик»: В Башкирии доля первички в ипотеку составила 63%

Эксперты «Домклик» подсчитали, что в декабре в сравнении с ноябрем выдачи ипотеки в стране снизились на 12%. Всего по линии Сбера в декабре было выдано кредитов на жилье на сумму более 150 миллиардов рублей. По словам аналитиков, многие поспешили оформить сделки с готовым жильем, опасаясь повышения процентных ставок. Они также отметили, что спрос снизился именно на вторичном рынке. Также уменьшился объем выдач на кредитование объектов индивидуального жилищного строительства. При этом объем ипотечных выдач на строящееся жилье остался примерно на том же уровне.