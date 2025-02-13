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Posted 12 февраля, 21:22

Published 12 февраля, 21:22

Modified 12 февраля, 21:24

Updated 12 февраля, 21:24

Должника по алиментам сняли с самолёта в Башкирии

Должника по алиментам перехватили с самолёта

12 февраля 2025, 21:22
Фото: 1MI.

Должника по алиментам сняли с самолёта в Башкирии

Пышный приём устроили приставы злостному неплательщику, отчиталось ведомство в четверг, 13 февраля.

Мужчина задолжал своему ребёнку порядка ₽500 тысяч в виде алиментов. Несмотря на внушительную просрочку, гасить её он не торопился. Правоохранителям стало также известно, что нерадивый отец взял себе билет в Сочи и устроил себе отпуск.

Вскоре нарушителя объявили в исполнительный розыск, а приставы лишили мужчину права выезда из РФ. Узнав об этом, уфимец тут же рванул в родной город. Уже на месте была проведена операция по задержанию жителя башкирской столицы.

Мужчине назначили 20 часов обязательных работ. Если долг он так и не погасит, на него могут завести уголовное дело.

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Ранее Mkset сообщал о том, что служба приставов отдала на торги изъятое у должников имущество.

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