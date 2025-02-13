Должника по алиментам перехватили с самолёта

Posted 12 февраля, 21:22
Published 12 февраля, 21:22
Modified 12 февраля, 21:24
Updated 12 февраля, 21:24
Мужчина задолжал своему ребёнку порядка ₽500 тысяч в виде алиментов. Несмотря на внушительную просрочку, гасить её он не торопился. Правоохранителям стало также известно, что нерадивый отец взял себе билет в Сочи и устроил себе отпуск.
Вскоре нарушителя объявили в исполнительный розыск, а приставы лишили мужчину права выезда из РФ. Узнав об этом, уфимец тут же рванул в родной город. Уже на месте была проведена операция по задержанию жителя башкирской столицы.
Мужчине назначили 20 часов обязательных работ. Если долг он так и не погасит, на него могут завести уголовное дело.