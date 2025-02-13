Должника по алиментам перехватили с самолёта

Мужчина задолжал своему ребёнку порядка ₽500 тысяч в виде алиментов. Несмотря на внушительную просрочку, гасить её он не торопился. Правоохранителям стало также известно, что нерадивый отец взял себе билет в Сочи и устроил себе отпуск.