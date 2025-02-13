Деньги с «Алги» исчезли в Уфе

Posted 13 февраля, 04:16
Published 13 февраля, 04:16
Modified 13 февраля, 04:19
Updated 13 февраля, 04:19
— Почему школьнику, при попытке оплатить проезд картой АЛГА, сказали, что денег на карте нет. Школьник из многодетной семьи. Детям из многодетных семей выделяется ведь на проезд на 44 поездки, — написала она.
Женщина отмечает, что ребёнок никак не мог проехать по карте в январе такое количество раз. Она спрашивает, почему такое происходит.
На данный момент представители администрации не ответили на вопрос пользовательницы об исчезновении денег.
Ранее сообщалось, что кроме указанной карты жители Уфы используют для оплаты проезда QR-коды с системой быстрых платежей. Пока в отрытом доступе Mkset не попадалось жалоб о проблемах в использовании данной системы.