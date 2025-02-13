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Posted 13 февраля, 04:16

Published 13 февраля, 04:16

Modified 13 февраля, 04:19

Updated 13 февраля, 04:19

У ребёнка в Уфе пропали деньги с карты «Алга»

Деньги с «Алги» исчезли в Уфе

13 февраля 2025, 04:16
Фото: 1MI.

У ребёнка в Уфе пропали деньги с карты «Алга»

Жительница столицы Республики Башкортостан с ником Marina Sea заявила о пропаже денег с карты «Алга» у ребёнка в комментариях канала администрации в Телеграме в четверг, 13 февраля.
— Почему школьнику, при попытке оплатить проезд картой АЛГА, сказали, что денег на карте нет. Школьник из многодетной семьи. Детям из многодетных семей выделяется ведь на проезд на 44 поездки, — написала она.

Женщина отмечает, что ребёнок никак не мог проехать по карте в январе такое количество раз. Она спрашивает, почему такое происходит.

На данный момент представители администрации не ответили на вопрос пользовательницы об исчезновении денег.

Ранее сообщалось, что кроме указанной карты жители Уфы используют для оплаты проезда QR-коды с системой быстрых платежей. Пока в отрытом доступе Mkset не попадалось жалоб о проблемах в использовании данной системы.

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