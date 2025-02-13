День влюблённых в Башкирии будет скользким

Posted 13 февраля, 10:12
Published 13 февраля, 10:12
Modified 13 февраля, 10:39
Updated 13 февраля, 10:39
По прогнозу погоды в Уфе на завтра, пятницу, 14 февраля ожидается небольшой снег и гололёд, с которым горожане уже намучались, скользя по тротуарам и ломая руки. Ветер будет дуть с юга, временами возможны порывы до 14 м/с.
Ночью на День святого Валентина похолодает до -8°C…-13°C, а при прояснениях будет аж -15°C… -20°C. Днём обещают -4°C…-9°C.
В Уфе завтра погода будет облачной с периодическими прояснениями, пройдёт небольшой снег. Ветер будет южный 5-10 м/с. Ночью прогнозируют -11° C… -13 C°, в дневное время столбик термометра опустится до -6° C…-8° C.
Отмечено, что на некоторых дорогах утром завтрашнего дня будет туман и гололедица.