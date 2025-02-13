День влюблённых в Башкирии будет скользким

По прогнозу погоды в Уфе на завтра, пятницу, 14 февраля ожидается небольшой снег и гололёд, с которым горожане уже намучались, скользя по тротуарам и ломая руки. Ветер будет дуть с юга, временами возможны порывы до 14 м/с.