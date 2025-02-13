Чистота требует средств: почему бизнес в Уфе не готов платить за вывоз мусора?

Posted 13 февраля, 05:02
Published 13 февраля, 05:02
Modified 13 февраля, 05:04
Updated 13 февраля, 05:04
Что касается Уфы, то регоператором этой территории — и еще 14 районов республики — стало АО «Спецавтохозяйство».
Побесплатнее — дороже
Появившаяся коммунальная услуга «Обращение с ТКО», которая не имеет приборов учета и рассчитывается по нормативу, ожидаемо вызвала сложности при расчете оплаты. Сказываются, в том числе, трудности идентификации — грубо говоря, где чей мусор, а также правовая неграмотность и нежелание самих потребителей оплачивать работу регоператора. Например, коммерческие предприятия на первых этажах нежилых помещений просто выкидывают все в контейнеры местных жильцов — разумеется, чтобы не нарушать санитарные нормы, регоператору приходится вывозить эти отходы чаще обычного, хотя с этим мусором должны разбираться сами предприятия. Нередко регоператору предоставляют недостоверные данные — например, площадь торгового помещения или характер организации — все-таки есть разница, вывозить мусор из офиса или пекарни. В итоге фактические недоплаты за справедливо оказанные услуги могут исчисляться тысячами рублей.
Поэтому АО «Спецавтохозяйство» в качестве агента, который будет контролировать поступление оплаты и выявлять недобросовестных потребителей (без печально известных коллекторских методов), выбрало уфимскую юридическую компанию ООО «Эко Партнёр». По словам замдиректора компании Ренаты Самойловой, в течение всего 2024 года ее сотрудники актуализировали базу, собирала данные, проводили обходы и контрольные закупки, составляли акты, сопоставляли данные публичных источников информации, данные онлайн-касс и действующих лицензий.
— На сегодняшний день мы приняли в работу более 2000 объектов осуществления коммерческой деятельности, всем высланы претензии и проекты исков. По закону досудебная претензия при взыскании оплаты коммунальных услуг не обязательна, но, во-первых, выросла цена госпошлины за подачу иска, а во-вторых — у нас сформировалась положительная практика взыскания расходов регоператоров за наши услуги в полном объеме. Поэтому мы начинаем свою работу именно с досудебного урегулирования.
А должники — кто?
Как оказалось, оплачивать работу регоператора готовы далеко не все предприниматели, а чем бизнес крупнее, тем тяжелее с ним найти общий язык. Часто показатели для расчета нормативов искажают — в каком-то смысле это напоминает махинации с установкой магнитов на счетчики, чтобы занизить плату. При выявлении этих схем следуют штрафы — и в итоге платить приходится еще больше. При этом уже сложилась судебная практика, которая позволяет регоператору взыскивать плату за оказанные услуги без письменного договора, со всеми неустойками, расходами на представителя и госпошлину.
Примечательна история с сетью «Главпивторг», которая с 2019 года ухитрилась ни разу не заплатить за оказываемые услуги обращение с ТКО.
— За месяц взаимодействия в досудебном порядке мы добились лишь документов на вывоз отходов, класс и вид опасности которых они не образуют, при этом договор заключен не с регоператором, — комментирует Рената Самойлова.
Среди «мусорных» должников «Эко Партнёр» также называет сети магазинов «Коса», 69 DEN, точки реализации мясной продукции «Куединский», пекарни «Сдобушка», сеть магазинов «Левша», Всеинструменты.ру, Pecorino, кафе-кондитерская, часть индивидуальных предпринимателей под брендом «Эко Пышка», сеть магазинов I TOB, I-tobacco, цветочные магазины «OPTROZ.RU», «Флоранж» и многие другие.