Чистота требует средств: почему бизнес в Уфе не готов платить за вывоз мусора?

Появившаяся коммунальная услуга «Обращение с ТКО», которая не имеет приборов учета и рассчитывается по нормативу, ожидаемо вызвала сложности при расчете оплаты. Сказываются, в том числе, трудности идентификации — грубо говоря, где чей мусор, а также правовая неграмотность и нежелание самих потребителей оплачивать работу регоператора. Например, коммерческие предприятия на первых этажах нежилых помещений просто выкидывают все в контейнеры местных жильцов — разумеется, чтобы не нарушать санитарные нормы, регоператору приходится вывозить эти отходы чаще обычного, хотя с этим мусором должны разбираться сами предприятия. Нередко регоператору предоставляют недостоверные данные — например, площадь торгового помещения или характер организации — все-таки есть разница, вывозить мусор из офиса или пекарни. В итоге фактические недоплаты за справедливо оказанные услуги могут исчисляться тысячами рублей.