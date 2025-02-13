mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 09:10

Published 13 февраля, 09:10

Modified 13 февраля, 10:16

Updated 13 февраля, 10:16

Билайн в 18 районах Башкирии нарастил надежность 4G-покрытия

Билайн в 18 районах Башкирии нарастил надежность 4G-покрытия

13 февраля 2025, 09:10
Фото: ru.freepik.com.
Реклама. ПАО Вымпелком. erid: 2W5zFGNSFZr
Оператор продолжает развивать сетевую инфраструктуру и повышать качество связи в малых населенных пунктах Башкирии. Только за последние несколько месяцев технические специалисты расширили покрытие и ускорили мобильный интернет в селах и деревнях 18 районов республики.

В частности, дополнительные базовые станции билайна улучшили работу мобильных сервисов как в административном центре Иглинского района — селе Иглино, так и в его населённых пунктах — Чуваш-Кубово, Балтика, Ягодная, Урман и СНО «Акбердинское». Также увеличилась и ёмкость сети, что в свою очередь обеспечивает стабильный доступ к цифровым сервисам на скорости 4G* в периоды повышенных нагрузок на сеть.

В Уфимском районе билайн запустил новое телеком-оборудование, создав надежное покрытие 4G-сети для жителей деревень Ушаково и Кириллово, в том числе в располагающемся на территории района индустриальном парке «Зубово». Сегодня сотрудники компаний-резидентов могут оставаться на связи в корпусах производств и оперативно решать возникающие вопросы в режиме онлайн.

Кроме того, инженеры оператора усилили мобильную сеть в следующих селах и деревнях республики: Новая, Чишмы и Санжаровка в Чишминском районе, Учалы и Ахуново в Учалинском районе, Месягутово в Дуванском районе, Янзигитово в Баймакском районе, Утяково в Гафурийском районе, Раевский в Альшеевском районе, Таганаево в Кушнаренковском районе, Чишма в Бирском районе, Архангельское в Архангельском районе, Старобелокатай в Белокатайском районе, Большеустьикинское в Мечетлинском районе, Кальтяево в Татышлинском районе, Верхние Киги в Кигинском районе, Аскарово в Абзелиловском районе и Щепное в Благовещенском районе.

Благодаря расширению инфраструктуры сельчане, клиенты билайна, могут оценить все возможности скоростного интернета и комфортно использовать различные мобильные приложения — общаться с близкими по видеосвязи, дистанционно проходить образовательные курсы, пользоваться банковскими приложениями и Госуслугами, проводить время в социальных сетях.

— Развитие сети в малых населенных пунктах продолжает оставаться одним из наших ключевых приоритетов. За последние три месяца прошлого года мы проделали значительный объем работ в этом направлении. Запуск дополнительных базовых станций не только ускорил мобильный интернет, но и расширил зону покрытия голосовой связи в режиме VoLTE**. Теперь еще больше наших клиентов, проживающих в сельской местности, могут одновременно пользоваться интернетом на привычной скорости и разговаривать, наслаждаясь высоким качеством голоса и отсутствием помех. Наша команда уделяет внимание и улучшению качества связи на автомагистралях. Недавно мы усилили 4G-соединение на трассе федерального значения М5 «Урал» и запустили новое оборудование на трассе Уфа — Благовещенск, что позволяет водителям оставаться на связи в любых ситуациях и повышает уровень безопасности на дороге», — комментирует директор Уфимского отделения билайна Максим Тюрихин.

Напомним, что в 2024 году билайн расширил покрытие скоростным мобильным интернетом на нескольких оживлённых трассах Башкирии — на участках дороги федерального значения М7 «Волга» и региональных маршрутах Уфа-Бирск и Уфа-Стерлитамак.

* 4G — fourth generation — четвёртое поколение.

** VoLTE — Voice over LTE — голос через LTE. LTE — Long-Term Evolution — долговременное развитие. Подробнее на beeline.ru

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика