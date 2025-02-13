Башкирский палас покоряет Россию

Теперь «Башкирский палас» официально вступает в ряды брендов, гордо представляющих регион. Это уже третий бренд Башкирии, получивший защиту географического указания, наряду с известными Мансуровским гранитом и Башкирской пуховой шалью. На сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 10 уникальных брендов, и работа по их выявлению и оформлению продолжается.