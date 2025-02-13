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Posted 13 февраля, 06:41

Published 13 февраля, 06:41

Modified 13 февраля, 06:43

Updated 13 февраля, 06:43

Башкирский палас покоряет Россию

Башкирский палас покоряет Россию

13 февраля 2025, 06:41
Фото: TG: Лилия Гумерова.
Башкирия обзавелась новым брендом с географическим указанием, сообщает в четверг, 13 февраля, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Теперь «Башкирский палас» официально вступает в ряды брендов, гордо представляющих регион. Это уже третий бренд Башкирии, получивший защиту географического указания, наряду с известными Мансуровским гранитом и Башкирской пуховой шалью. На сегодняшний день в Башкирии зарегистрировано 10 уникальных брендов, и работа по их выявлению и оформлению продолжается.

Лилия Гумерова подчеркнула значимость региональных брендов для развития экономики. Она отметила, что каждый бренд — это не просто название, а визитная карточка региона, мощный инструмент для привлечения инвестиций и продвижения уникальных товаров на рынок. Масштабная кампания по регистрации региональных брендов стартовала по инициативе председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Как ранее сообщал Mkset, за три года иностранный капитал заметно сократил свое присутствие в Башкирии, количество компаний с иностранными инвестициями уменьшилось более чем в два раза.

Долларовые инвесторы уходят из Башкирии
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