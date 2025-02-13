Башкирские больничные стали щедрее

Posted 13 февраля, 11:38
Published 13 февраля, 11:38
Modified 13 февраля, 12:21
Updated 13 февраля, 12:21
В 2025 году больничные листы и выплаты по беременности и родам в Башкирии стали более привлекательными для населения. Как пояснил Фаниль Вахитов, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности теперь составляет 5 673 рубля в день. Чем больше стаж и выше зарплата, тем больше итоговая сумма выплаты.
— Размер пособия, конечно, индивидуален и напрямую зависит от страхового стажа и зарплаты работника, — подчеркнул руководитель Соцфонда.
Но что делать тем, у кого зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) или страховой стаж совсем небольшой? В этом случае средний дневной заработок рассчитывается исходя из МРОТ, который в 2025 году в Башкирии составляет 25 806 рублей.
Как ранее сообщал Mkset, не дожидаясь общепринятого пенсионного возраста, некоторые жители Уфы имеют право уйти на пенсию раньше времени.