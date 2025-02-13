Башкирские больничные стали щедрее

В 2025 году больничные листы и выплаты по беременности и родам в Башкирии стали более привлекательными для населения. Как пояснил Фаниль Вахитов, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности теперь составляет 5 673 рубля в день. Чем больше стаж и выше зарплата, тем больше итоговая сумма выплаты.