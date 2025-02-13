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Posted 13 февраля, 11:38

Published 13 февраля, 11:38

Modified 13 февраля, 12:21

Updated 13 февраля, 12:21

В Башкирии увеличили выплаты больничных пособий

Башкирские больничные стали щедрее

13 февраля 2025, 11:38
Фото: 1MI.

В Башкирии увеличили выплаты больничных пособий

Жители Башкирии смогут получить увеличенные выплаты по больничным и декретным отпускам благодаря росту максимальных и минимальных сумм пособий, сообщил в четверг, 13 февраля, управляющий отделением Социального фонда по РБ Фаниль Вахитов.

В 2025 году больничные листы и выплаты по беременности и родам в Башкирии стали более привлекательными для населения. Как пояснил Фаниль Вахитов, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности теперь составляет 5 673 рубля в день. Чем больше стаж и выше зарплата, тем больше итоговая сумма выплаты.

— Размер пособия, конечно, индивидуален и напрямую зависит от страхового стажа и зарплаты работника, — подчеркнул руководитель Соцфонда.

Но что делать тем, у кого зарплата ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ) или страховой стаж совсем небольшой? В этом случае средний дневной заработок рассчитывается исходя из МРОТ, который в 2025 году в Башкирии составляет 25 806 рублей.

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