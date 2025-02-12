Юный водитель угодил в обезьянник после разговора с полицейским в Башкирии

Posted 12 февраля, 09:26
Published 12 февраля, 09:26
Modified 12 февраля, 09:35
Updated 12 февраля, 09:35
Сотрудники ГАИ «тормознули» 18-летнего гонщика ещё в январе, попросив показать документы на машину и пройти в служебное авто. Парень отказался, и тогда на него составили протокол. Также выяснилось, что он неоднократно нарушал ПДД.
На суде молодой человек не стал признавать вину и заявил, что отказал полицейским из-за того, что те не показали ему удостоверения. При этом сотрудники были в форме и на служебной машине. Также он рассказал, что уже привлекался за подобное в октябре 2024 года.
Суд назначил 18-летнему гонщику пять суток административного ареста.
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