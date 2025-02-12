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Posted 12 февраля, 09:26

Published 12 февраля, 09:26

Modified 12 февраля, 09:35

Updated 12 февраля, 09:35

Жителя Башкирии арестовали за нежелание показывать права

Юный водитель угодил в обезьянник после разговора с полицейским в Башкирии

12 февраля 2025, 09:26
Фото: 1MI.

Жителя Башкирии арестовали за нежелание показывать права

Юноша Благовещенска попал за решётку из-за хамства сотрудникам ГАИ, сообщает пресс-служба судов РБ в среду, 12 февраля.

Сотрудники ГАИ «тормознули» 18-летнего гонщика ещё в январе, попросив показать документы на машину и пройти в служебное авто. Парень отказался, и тогда на него составили протокол. Также выяснилось, что он неоднократно нарушал ПДД.

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На суде молодой человек не стал признавать вину и заявил, что отказал полицейским из-за того, что те не показали ему удостоверения. При этом сотрудники были в форме и на служебной машине. Также он рассказал, что уже привлекался за подобное в октябре 2024 года.

Суд назначил 18-летнему гонщику пять суток административного ареста.

Ранее Mkset писал, как группа нетрезвых товарищей затаила обиду на полицейского и избила стража порядка.

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