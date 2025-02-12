Вы справитесь сами: как сделать воду из-под крана безопасной

Для применения кремния достаточно поместить его в воду на несколько часов. Например, небольшие кремниевые камни подходят для домашнего использования: они естественным образом устраняют вредные примеси и насыщают воду полезными микроэлементами. Этот способ особенно удобен для тех, кто ценит простоту и доступность.