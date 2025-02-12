Нашествие мышей на жилой комплекс в Уфе — реакция Роспотребнадзора

Posted 12 февраля, 07:06
Published 12 февраля, 07:06
Modified 12 февраля, 09:19
Updated 12 февраля, 09:19
В жилом комплексе была проведена проверка и установлены 200 ловушек для выяснения, насколько сильно территория кишит грызунами. Результаты показали, что прошедшая дератизация не была достаточной и эффективной. В связи с этим было выдано предписание о необходимости обработать территорию ещё раз и проконтролировать результат.
Кроме того, районные власти поручили принять меры, которые предотвратят бегство мышей из лесопарковой зоны поблизости к людям в жилой комплекс.
Ранее в социальных сетях стали распространяться кадры, на которых можно увидеть нашествие неприятных грызунов. Местные жители были в шоке.