Нашествие мышей на жилой комплекс в Уфе — реакция Роспотребнадзора

В жилом комплексе была проведена проверка и установлены 200 ловушек для выяснения, насколько сильно территория кишит грызунами. Результаты показали, что прошедшая дератизация не была достаточной и эффективной. В связи с этим было выдано предписание о необходимости обработать территорию ещё раз и проконтролировать результат.