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Posted 12 февраля, 07:06

Published 12 февраля, 07:06

Modified 12 февраля, 09:19

Updated 12 февраля, 09:19

В Уфе взялись за вопрос с нашествием мышей

Нашествие мышей на жилой комплекс в Уфе — реакция Роспотребнадзора

12 февраля 2025, 07:06
Фото: 1MI.

В Уфе взялись за вопрос с нашествием мышей

В региональном Роспотребнадзоре в среду, 12 февраля, прокомментировали ситуацию с нашествием мышей в уфимском жилом комплексе «Сосны».

В жилом комплексе была проведена проверка и установлены 200 ловушек для выяснения, насколько сильно территория кишит грызунами. Результаты показали, что прошедшая дератизация не была достаточной и эффективной. В связи с этим было выдано предписание о необходимости обработать территорию ещё раз и проконтролировать результат.

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Кроме того, районные власти поручили принять меры, которые предотвратят бегство мышей из лесопарковой зоны поблизости к людям в жилой комплекс.

Ранее в социальных сетях стали распространяться кадры, на которых можно увидеть нашествие неприятных грызунов. Местные жители были в шоке.

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