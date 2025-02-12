В Уфе продают «золотую» собаку и «платиновых» кисок

Posted 12 февраля, 10:30
Published 12 февраля, 10:30
Modified 12 февраля, 10:50
Updated 12 февраля, 10:50
Продавец, находящийся в уфимском микрорайоне Затон, охарактеризовал собаку, как «шикарную крошку». Вес животного составляет один килограмм, ему пока семь месяцев. Если условно перевести цену собаки на граммы, то получится, что один грамм «крошки» стоит ₽500.
А вот если взглянуть на некоторые объявления по продаже кошек, то там уже выставлены просто астрономические суммы. Например, кошечку Рису продают в Кировском районе столицы Башкирии почти за ₽1 млрд. Еще две кошки из Советского района города оцениваются своими хозяевами за ₽30 млн, что делает их по-настоящему платиновыми.
Ранее Mkset публиковал подборку ретро-автомобилей, выставленных на продажу в Республике Башкортостан.