В Уфе продают «золотую» собаку и «платиновых» кисок

А вот если взглянуть на некоторые объявления по продаже кошек, то там уже выставлены просто астрономические суммы. Например, кошечку Рису продают в Кировском районе столицы Башкирии почти за ₽1 млрд. Еще две кошки из Советского района города оцениваются своими хозяевами за ₽30 млн, что делает их по-настоящему платиновыми.