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Posted 12 февраля, 10:30

Published 12 февраля, 10:30

Modified 12 февраля, 10:50

Updated 12 февраля, 10:50

Собачку за ₽500`000 продают в Уфе

В Уфе продают «золотую» собаку и «платиновых» кисок

12 февраля 2025, 10:30
Фото: Авито.

Собачку за ₽500`000 продают в Уфе

Мини той-пуделя продают в столице Республики Башкортостан по баснословной цене, объявление опубликовано на «Авито» в среду, 12 февраля.

Продавец, находящийся в уфимском микрорайоне Затон, охарактеризовал собаку, как «шикарную крошку». Вес животного составляет один килограмм, ему пока семь месяцев. Если условно перевести цену собаки на граммы, то получится, что один грамм «крошки» стоит ₽500.

А вот если взглянуть на некоторые объявления по продаже кошек, то там уже выставлены просто астрономические суммы. Например, кошечку Рису продают в Кировском районе столицы Башкирии почти за ₽1 млрд. Еще две кошки из Советского района города оцениваются своими хозяевами за ₽30 млн, что делает их по-настоящему платиновыми.

Фото: «Авито»

Ранее Mkset публиковал подборку ретро-автомобилей, выставленных на продажу в Республике Башкортостан.

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