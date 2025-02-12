В Уфе на сиротах наварили миллионы

В Кировском районе Уфы прокуратура провела проверку, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения в сфере государственных закупок. Оказалось, что в 2020 году между Управлением капитального строительства РБ и ООО «А-Строй» был заключен контракт на капитальный ремонт Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Сумма контракта была внушительной — почти 192 миллиона рублей.