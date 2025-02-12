В Уфе на сиротах наварили миллионы

Posted 12 февраля, 09:20
Published 12 февраля, 09:20
Modified 12 февраля, 09:37
Updated 12 февраля, 09:37
В Кировском районе Уфы прокуратура провела проверку, в ходе которой были выявлены серьезные нарушения в сфере государственных закупок. Оказалось, что в 2020 году между Управлением капитального строительства РБ и ООО «А-Строй» был заключен контракт на капитальный ремонт Республиканского реабилитационного и образовательного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями. Сумма контракта была внушительной — почти 192 миллиона рублей.
Для выполнения работ «А-Строй» привлек субподрядчиков — ООО «Кристалл» и ООО «Стройуниверсал». Эти компании честно выполнили свою часть работы, но вот беда — «А-Строй» с ними не рассчитался. Сумма долга перед субподрядчиками составила более 1,5 миллиона рублей.
Такая несправедливость не могла остаться незамеченной, и прокуратура направила материалы проверки в следственные органы для возбуждения уголовного дела. В итоге было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Как ранее сообщал Mkset, предприниматель из Стерлитамака пытался сбыть непригодную говядину в школьную столовую, едва не поставив под угрозу здоровье детей.