В России экспорт зерновых в 2024 году превысил средний уровень последних пяти лет

В числе факторов роста АПК в ближайшие годы аналитики указывают растущую эффективность и опыт локальных производителей, потенциал повышения производства относительно текущих посевных площадей и производственных площадок, сильные позиции производств в области себестоимости, а также растущий спрос на мировых рынках. Есть и сдерживающие факторы: жёсткая денежно-кредитная политика, которая вынудит компании пересматривать планы развития и направлять свободные средства на оптимизацию и совершенствование производства, а также нехватка кадров. Так, по оценке Минсельхоза РФ, кадровый дефицит в отрасли в 2024 году составил более 200 тыс. человек.