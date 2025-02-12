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Posted 12 февраля, 15:45

Published 12 февраля, 15:45

Modified 12 февраля, 15:47

Updated 12 февраля, 15:47

В России экспорт зерновых в 2024 году превысил средний уровень последних пяти лет

В России экспорт зерновых в 2024 году превысил средний уровень последних пяти лет

12 февраля 2025, 15:45
Фото: mkset.ru.
Объемы экспорта зерновых в 2024 году превысили на 50% средний уровень последних пяти лет. Это один из лидирующих результатов в мире с долей в 17% от глобальных объёмов. По подсчетам ВТБ, консолидированная доля основных стран-импортеров (Египта, Турции и Ирана) составила 33%.

К 2030 году экспорт с/х продукции превысит 50 млрд долларов в соответствии со стратегическими планами Правительства РФ. По прогнозам ВТБ, ведущими сегментами, кроме зерна, станут мясное и молочное производство, а также продукция пищевой промышленности.

По данным Минсельхоза РФ, в 2024 году экспорт мяса вырос на 27%: свиноводческой продукции — на треть, птицеводческой — на четверть, мяса крупного рогатого скота — на 22%. При этом обеспечение России собственным мясом сейчас превышает 100%. К 2030 году экспорт мяса вырастет в 2,6 раза (до 3,7 млрд долларов), а растительного масла — на 30% до 7,5 млрд долларов. Широкий экспортный продуктовый набор к 2030 году могут также дополнить кондитерская и молочная продукция, мука, сахар.

— Несмотря на санкции, экономика России остается устойчивой, а агропромышленный комплекс демонстрирует опережающие темпы роста. Сейчас АПК — это высокоэффективная отрасль, которая производит качественную и конкурентоспособную продукцию и полностью заместила импортные поставки по ключевым её видам. По нашим прогнозам, основными рынками сбыта для экспортируемой продукции АПК к 2030 году станут Китай, Ближний Восток и Северная Африка, а также Юго-Восточная Азия. Российский АПК, на наш взгляд, имеет значительный потенциал роста и на этих рынках, и на новых направлениях, — сказал руководитель Департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ Дмитрий Средин.

В числе факторов роста АПК в ближайшие годы аналитики указывают растущую эффективность и опыт локальных производителей, потенциал повышения производства относительно текущих посевных площадей и производственных площадок, сильные позиции производств в области себестоимости, а также растущий спрос на мировых рынках. Есть и сдерживающие факторы: жёсткая денежно-кредитная политика, которая вынудит компании пересматривать планы развития и направлять свободные средства на оптимизацию и совершенствование производства, а также нехватка кадров. Так, по оценке Минсельхоза РФ, кадровый дефицит в отрасли в 2024 году составил более 200 тыс. человек.

— Наращивание объёмов производства для экспорта и увеличение доли отечественной с/х продукции на мировом рынке — один из ключевых факторов инвестиционной привлекательности и роста капитализации крупнейших российских агрохолдингов. Мы рассчитываем на появление новых агрокомпаний на фондовом рынке в ближайшие годы, а также превращение рынка капитала в значимый источник привлечения инвестиций в с/х сектор, — говорит инвестиционный стратег брокера ВТБ Мои Инвестиции Станислав Клещев.
#Андрей Королев
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