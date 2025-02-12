В Минтруда Башкирии рассказали, когда оклад может быть ниже МРОТ

Posted 12 февраля, 09:55
Published 12 февраля, 09:55
Modified 12 февраля, 10:22
Updated 12 февраля, 10:22
Так, закон позволяет наличие ставок, которые могут быть ниже минимального размера оплаты труда, только если оклад входит в состав заработной платы.
Оклад является самой небольшой частью зарплаты, к которой добавляются надбавки и премии. Объем зарплаты может изменяться от месяца к месяцу, но оклад должен оставаться фиксированным. Таким образом, оклад может быть ниже МРОТ, однако месячная зарплата — нет.
Ранее Mkset сообщал, что с 2026 года родители, работающие в Республике Башкортостан, смогут платить меньше налогов. Данные меры планируется принять, в том числе, для повышения рождаемости и исправления демографической ситуации.