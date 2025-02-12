В Минтруда Башкирии рассказали, когда оклад может быть ниже МРОТ

Оклад является самой небольшой частью зарплаты, к которой добавляются надбавки и премии. Объем зарплаты может изменяться от месяца к месяцу, но оклад должен оставаться фиксированным. Таким образом, оклад может быть ниже МРОТ, однако месячная зарплата — нет.