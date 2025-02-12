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Posted 12 февраля, 09:55

Published 12 февраля, 09:55

Modified 12 февраля, 10:22

Updated 12 февраля, 10:22

Оклад ниже МРОТ оказался допустим в Башкирии

В Минтруда Башкирии рассказали, когда оклад может быть ниже МРОТ

12 февраля 2025, 09:55
Фото: 1MI.

Оклад ниже МРОТ оказался допустим в Башкирии

Про разницу оклада и минимального размера оплаты труда (МРОТ) рассказали в региональном Минтруда в среду, 12 февраля.
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Так, закон позволяет наличие ставок, которые могут быть ниже минимального размера оплаты труда, только если оклад входит в состав заработной платы.

Оклад является самой небольшой частью зарплаты, к которой добавляются надбавки и премии. Объем зарплаты может изменяться от месяца к месяцу, но оклад должен оставаться фиксированным. Таким образом, оклад может быть ниже МРОТ, однако месячная зарплата — нет.

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Ранее Mkset сообщал, что с 2026 года родители, работающие в Республике Башкортостан, смогут платить меньше налогов. Данные меры планируется принять, в том числе, для повышения рождаемости и исправления демографической ситуации.

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