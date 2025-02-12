Упал в гололед — получи компенсацию: пошаговая инструкция

Posted 12 февраля, 03:43
Published 12 февраля, 03:43
Modified 12 февраля, 03:43
Updated 12 февраля, 03:43
Если вы хотите взыскать ущерб за падение в гололед, ни в коем случае не покидайте места происшествия. Нужно вызвать «скорую», которая в своих документах укажет точный адрес и местоположение пациента в момент приезда медиков.
«Если человек пострадал от гололеда, то ему нужно будет предоставить доказательства, в первую очередь того, что он упал и получил травмы в конкретном месте. Лучше всего сразу после падения вызвать скорую помощь, чтобы врач зафиксировал место, время происшествия и полученные травмы», — посоветовала в беседе с interfax-russia.ru юрист по гражданским делам Алла Георгиева.
Также может помочь вызов сотрудников полиции, которые зафиксируют факт падения на гололеде. Но надо признаться они с неохотой реагируют на подобные вызовы. Еще можно вызвать участкового, у которого есть возможность составить протокол и фототаблицу о происшествии. Такой протокол играет весомую роль при обращении в суд за компенсацией после падения в гололед.
Если вы не можете ждать приезда медиков или полиции из-за сильного холода, то постарайтесь добраться до ближайшего травмпункта самостоятельно. Там попросите медиков, чтобы они не только зафиксировали в своих документах телесные повреждения, но и указали причину их получения (в нашем случае — гололед) и место, где произошло падение.
Но в этом случае будьте готовы к тому, что получение компенсации может осложниться. Поэтому прежде, чем покинуть место падения на гололеде, найдите свидетелей. Попросите всех, кто оказался рядом провести фото- и видеофиксацию происшествия, запишите их контактные данные, чтобы они впоследствии могли подтвердить факт получения вами травмы.
«Если рядом есть свидетели, попросите их контактные данные, чтобы они могли подтвердить ваши слова. Также рекомендуется сделать фотографии льда или того, что привело к травме», — отметила юрист.
При фото- или видеофиксации постарайтесь, чтобы в кадр попал не только лед, но и табличка с наименованием улицы, и прилегающая территория — так проще будет установить место происшествия.
Даже при незначительных телесных повреждениях обратитесь в медицинское учреждение. Там вам обязаны выдать заключение о травмах, полученных на гололеде, и направление на лечение. Все эти документы обязательно сохраните, вместе с чеками и квитанциями на покупку медикаментов, проведение медобследований и оплату медуслуг.
Основной причиной падений на гололеде часто становится неисполнение организациями, ответственными за содержание придомовой территории, своих обязанностей по очистке пешеходных дорожек от снега и обработке их противоголедными материалами. В судебной практике встречается немало подобных случаев, когда компенсация выплачивается именно за несоблюдение этих норм. Свежие решения судов по таким делам предоставлены на платформе garant.ru.
Итак, всё зависит от того, где вы поскользнулись и упали в гололед. Если в собственном дворе или на придомовой территории любого другого дома, то ответственность за это несет управляющая компания.
За состояние других территорий общего пользования отвечает местная администрация. В этом случае имеются в виду пешеходные зоны, тротуары, остановки общественного транспорта, дороги в парках и общественных местах. Если вы гуляете в труднодоступных местах и там падаете из-за гололеда, то это будет исключительно ваша вина, а не коммунальных служб.
Ответственность могут нести также и частные лица — например, ИП. В случае если вы упали в гололед возле магазина, торгового центра или кафе, то ответственность за это возлагается на собственников данных предприятий.
Если с определением виновника возникают сложности, то можно обратиться с запросом в местную администрацию: кто является собственником или арендатором определенного земельного участка.
Сначала можно попытаться решить вопрос с компенсацией за падение в гололед в досудебном порядке. Для этого напишите претензию на имя виновника — в управляющую компанию, местную администрацию, собственнику организации или предприятия.
«Претензия может быть составлена в произвольной форме, однако важно указать, когда и где произошел инцидент, а также характер полученных травм. Лучше отправить документы по почте ценным письмом с описью вложения, чтобы зафиксировать факт отправки и получения письма. В случае судебного разбирательства это станет доказательством направления претензии. Также рекомендуется указать в описи, что письмо касается возмещения ущерба, в зависимости от того, что требует пострадавший», — прокомментировала эксперт.
Подробно опишите суть претензии и укажите сумму, какую вы желаете получить в качестве возмещения ущерба за падение в гололед. К письму приложите копии всех собранных вами документов: медсправки, полицейский протокол, квитанции и чеки на оплату медицинских услуг и лекарств, фото- и видеоматериалы.
Предложите виновнику возместить вам причиненный ущерб добровольно, но установите фиксированные сроки, в течение которых он должен вам ответить — например, 10-14 дней с момента получения претензии.
Если виновник, допустивший ненадлежащее состояние дороги, противится — отказывает вам в удовлетворении претензии либо просто не отвечает на письма, смело обращайтесь в суд. Дело о компенсации в этом случае, возможно, несколько затянется, но все затраты, в том числе и судебные издержки, окупятся с лихвой.
Составьте исковое заявление, в котором опишите подробности происшествия и ваши действия после падения на гололеде, приложите документы, подтверждающие факт падения с указанием места несчастного случая, укажите виновное лицо и размер причиненного вреда.
Иск нужно подавать по адресу нахождения виновника вашего падения на гололеде. Лучше отправить копию искового заявления заказным письмом, но можно подать и лично, явившись в суд. Кроме того, можно воспользоваться системой ГАС «Правосудие» и начать судебную тяжбу онлайн.
Фиксированной суммы компенсации за падение в гололед нет. Суд рассматривает каждый случай в индивидуальном порядке.
В первую очередь в сумму ущерба включаются все расходы на лечение, в том числе оплата медуслуг и покупка лекарств, специализированное питание, приобретение средств реабилитации (например, костылей), поездка в больницу на такси, протезирование, путевки в санатории и др.
Кроме того, в компенсацию включают сумму утраченной зарплаты, которую человек недополучил из-за лечения вследствие падения в гололед. Учитываются и судебные расходы, которые понес истец, то есть пострадавший.
Включается в компенсацию и моральный вред, поскольку пострадавший испытывает физические и нравственные страдания из-за причиненного его здоровью ущерба.
«То есть можно требовать возмещения любых расходов, связанных с полученной травмой, при наличии доказательств прямой связи между этими событиями», — резюмировала Алла Георгиева.
Даже если у вас есть травмы после падения в гололед, это еще не гарантирует компенсацию. Часто пострадавшие сталкиваются с отказами из-за недостатка доказательств или юридических ошибок.
Вот ключевые моменты, которые помогут избежать отказа:
Следуя этим правилам, вы увеличите шансы на успешное взыскание компенсации. Главное — действовать быстро, четко фиксировать все доказательства и правильно оформлять документы. Если подойти к делу грамотно, получить компенсацию за травму, полученную из-за гололеда, вполне реально.