Упал в гололед — получи компенсацию: пошаговая инструкция

Также может помочь вызов сотрудников полиции, которые зафиксируют факт падения на гололеде. Но надо признаться они с неохотой реагируют на подобные вызовы. Еще можно вызвать участкового, у которого есть возможность составить протокол и фототаблицу о происшествии. Такой протокол играет весомую роль при обращении в суд за компенсацией после падения в гололед.