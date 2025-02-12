Уфимцы сэкономили на проезде ₽11 млн

Как стало известно, с момента внедрения системы быстрых платежей (СБП), поездки для уфимцев стали дешевле на ₽13 — вместо ₽41 теперь они стоят всего ₽28. Уфимка Камила Давлетбаева рассказала, как узнала о новом способе оплаты. Она начала использовать его осенью 2024 года и отметила, что оплата проезда телефоном стала для неё привычной. За три месяца использования системы девушка сэкономила около ₽1500.