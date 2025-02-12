Уфимцы сэкономили на проезде ₽11 млн

Posted 12 февраля, 06:15
Published 12 февраля, 06:15
Modified 12 февраля, 09:30
Updated 12 февраля, 09:30
Как стало известно, с момента внедрения системы быстрых платежей (СБП), поездки для уфимцев стали дешевле на ₽13 — вместо ₽41 теперь они стоят всего ₽28. Уфимка Камила Давлетбаева рассказала, как узнала о новом способе оплаты. Она начала использовать его осенью 2024 года и отметила, что оплата проезда телефоном стала для неё привычной. За три месяца использования системы девушка сэкономила около ₽1500.
— Иногда я просто прикладываю телефон к табличке, иногда сканирую QR-код. Главное — скидка всё равно работает, — поделилась Камила.
Такие таблички с QR-кодами и NFC-технологией установлены в автобусах, троллейбусах и трамваях Башкирии. Способ оплаты уже стал привычным для многих жителей. Более 850 тысяч раз уфимцы воспользовались этой услугой, а общая выгода пассажиров превысила ₽11 млн. Стоит отметить, что специальное предложение со скидкой ₽13 на каждую поездку будет действовать до 31 марта 2025 года.
Как ранее сообщал Mkset, прокуратура добилась возврата денег жителям Калининского района за некачественную коммунальную услугу.