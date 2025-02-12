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Posted 12 февраля, 11:15

Published 12 февраля, 11:15

Modified 12 февраля, 11:41

Updated 12 февраля, 11:41

Чиновник из Россельхознадзора обвиняется в мошенничестве

Уфимский чиновник оказался мошенником

12 февраля 2025, 11:15
Фото: 1MI.

Чиновник из Россельхознадзора обвиняется в мошенничестве

Экс-замруководителя Россельхознадзора по Республике Башкортостан и его приятель обвиняются в мошенничестве на крупную сумму, сообщает СК в среду, 12 февраля.

В 2021–2022 годах чиновник был врио главы регионального Россельхознадзора и попросил начальника подведомственного учреждения заключить договор ГПХ об оказании услуг по обслуживанию офисной техники со своим приятелем. Последний оргтехникой не занимался и не выполнил услугу. Однако это не помешало выделить на них ₽735`000, похитить деньги и поделить их.

Мужчина признал свою вину и возместил ₽500`000. Дело отправилось в суд. В случае обвинительного приговора бывшему чиновнику грозит ответственность вплоть до реального лишения свободы на срок до пяти лет.

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Ранее сообщалось, что важный чиновник из мэрии столицы Республики Башкортостан стал фигурантом уголовного дела. Всему виной — ветхие дома, которые жители таковыми не считают.

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