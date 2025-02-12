Уфимский чиновник оказался мошенником

В 2021–2022 годах чиновник был врио главы регионального Россельхознадзора и попросил начальника подведомственного учреждения заключить договор ГПХ об оказании услуг по обслуживанию офисной техники со своим приятелем. Последний оргтехникой не занимался и не выполнил услугу. Однако это не помешало выделить на них ₽735`000, похитить деньги и поделить их.