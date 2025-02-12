Уфимский чиновник оказался мошенником

Posted 12 февраля, 11:15
Published 12 февраля, 11:15
Modified 12 февраля, 11:41
Updated 12 февраля, 11:41
В 2021–2022 годах чиновник был врио главы регионального Россельхознадзора и попросил начальника подведомственного учреждения заключить договор ГПХ об оказании услуг по обслуживанию офисной техники со своим приятелем. Последний оргтехникой не занимался и не выполнил услугу. Однако это не помешало выделить на них ₽735`000, похитить деньги и поделить их.
Мужчина признал свою вину и возместил ₽500`000. Дело отправилось в суд. В случае обвинительного приговора бывшему чиновнику грозит ответственность вплоть до реального лишения свободы на срок до пяти лет.
Ранее сообщалось, что важный чиновник из мэрии столицы Республики Башкортостан стал фигурантом уголовного дела. Всему виной — ветхие дома, которые жители таковыми не считают.