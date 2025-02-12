Уфимским семьям вернут налоги

Также власти напомнили и о федеральных мерах поддержки. Например, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, теперь не должны выбирать между пособием и работой — можно спокойно выходить на работу и продолжать получать выплаты до достижения ребенком 1,5 лет. Кроме того, упростили процедуру получения единого пособия на детей — теперь при рождении второго или третьего ребенка в семье, которая уже получает пособие, не нужно будет заново проходить все проверки.