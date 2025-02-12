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Posted 12 февраля, 08:40

Published 12 февраля, 08:40

Modified 12 февраля, 09:07

Updated 12 февраля, 09:07

Уфимским семьям вернут налоги

Уфимским семьям вернут налоги

12 февраля 2025, 08:40
Фото: 1MI.
С 2026 года работающие родители в Башкирии смогут платить меньше налогов, а разницу получать обратно, сообщают в среду, 12 февраля, власти региона.

В Башкирии всерьез взялись за повышение рождаемости и разработали масштабную программу, которая затронет практически все сферы жизни семьи. По данным официальных источников, власти планируют активно работать по пяти ключевым направлениям: улучшение репродуктивного здоровья, усиление социальной поддержки, создание комфортных условий для работающих родителей, развитие инфраструктуры, ориентированной на семьи, и, конечно же, укрепление самого института семьи.

Также власти напомнили и о федеральных мерах поддержки. Например, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, теперь не должны выбирать между пособием и работой — можно спокойно выходить на работу и продолжать получать выплаты до достижения ребенком 1,5 лет. Кроме того, упростили процедуру получения единого пособия на детей — теперь при рождении второго или третьего ребенка в семье, которая уже получает пособие, не нужно будет заново проходить все проверки.

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Но самое интересное ждет уфимские семьи в 2026 году. Тогда работающие родители с двумя и более детьми, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, смогут получить «семейную налоговую выплату». Что это значит? Все просто: они будут платить НДФЛ не по стандартной ставке 13%, а по сниженной — 6%. А разницу государство вернет им в конце налогового года.

Как ранее сообщал Mkset, федеральные власти увеличили лимит дохода, с которого можно потребовать налоговые вычеты.

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