Уфимских бизнесменов атаковали мошенники

В последнее время уфимские бизнесмены жалуются на странные уведомления, приходящие по электронной почте. В этих письмах говорится о выявлении признаков нелегальной занятости в их компаниях и предлагается оплатить госпошлину, отсканировав QR-код. На первый взгляд все выглядит правдоподобно, но, как выяснилось, это — наглый обман.