Уфимских бизнесменов атаковали мошенники

Posted 12 февраля, 11:06
Published 12 февраля, 11:06
Modified 12 февраля, 11:40
Updated 12 февраля, 11:40
В последнее время уфимские бизнесмены жалуются на странные уведомления, приходящие по электронной почте. В этих письмах говорится о выявлении признаков нелегальной занятости в их компаниях и предлагается оплатить госпошлину, отсканировав QR-код. На первый взгляд все выглядит правдоподобно, но, как выяснилось, это — наглый обман.
Министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова призывает работодателей быть предельно внимательными и не поддаваться на провокации мошенников. Она подчеркивает, что Межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости — орган, который действительно занимается выявлением нарушений в сфере трудовых отношений — никогда не рассылает QR-коды и не требует оплаты госпошлины от работодателей.
Как ранее сообщал Mkset, прокуратура Башкирии разбирается в крупном мошенничестве, связанном с капитальным ремонтом социального учреждения для детей-сирот.