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Posted 12 февраля, 11:06

Published 12 февраля, 11:06

Modified 12 февраля, 11:40

Updated 12 февраля, 11:40

Уфимских бизнесменов атаковали мошенники

Уфимских бизнесменов атаковали мошенники

12 февраля 2025, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.
Предприниматели стали получать «письма счастья» с QR-кодами, сообщает в среду, 12 февраля, министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова.

В последнее время уфимские бизнесмены жалуются на странные уведомления, приходящие по электронной почте. В этих письмах говорится о выявлении признаков нелегальной занятости в их компаниях и предлагается оплатить госпошлину, отсканировав QR-код. На первый взгляд все выглядит правдоподобно, но, как выяснилось, это — наглый обман.

Министр семьи и труда Башкирии Ленара Иванова призывает работодателей быть предельно внимательными и не поддаваться на провокации мошенников. Она подчеркивает, что Межведомственная комиссия по противодействию нелегальной занятости — орган, который действительно занимается выявлением нарушений в сфере трудовых отношений — никогда не рассылает QR-коды и не требует оплаты госпошлины от работодателей.

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Как ранее сообщал Mkset, прокуратура Башкирии разбирается в крупном мошенничестве, связанном с капитальным ремонтом социального учреждения для детей-сирот.

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