Уфимские ученые рассказали о зарплатах

Posted 12 февраля, 13:14
Published 12 февраля, 13:14
Modified 12 февраля, 13:36
Updated 12 февраля, 13:36
Так, даже у младших научных сотрудников в Башкортостане минимальной планкой зарплаты является ₽85 тысяч. Напомним, согласно действующему законодательству, учёные должны получать не менее 200% от средней заработной платы по региону.
— Это человек, который имеет высшее образование. Даже необязательно иметь научную степень. Достаточно наличие трудов, статей, участие в научных конференциях, — раскрыл ректор УУНиТ понятие «учёный».
При этом «потолка» зарплат у научных сотрудников нет. По словам Захарова, даже в УУНиТ есть учёные, которые получают в месяц «не один миллион рублей».