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Posted 12 февраля, 13:14

Published 12 февраля, 13:14

Modified 12 февраля, 13:36

Updated 12 февраля, 13:36

Названа зарплата учёных в Уфе

Уфимские ученые рассказали о зарплатах

12 февраля 2025, 13:14
Фото: 1MI.

Названа зарплата учёных в Уфе

Стало известно, сколько получают в месяц научные сотрудники — тайну раскрыл в среду, 12 февраля, ректор Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) Вадим Захаров.

Так, даже у младших научных сотрудников в Башкортостане минимальной планкой зарплаты является ₽85 тысяч. Напомним, согласно действующему законодательству, учёные должны получать не менее 200% от средней заработной платы по региону.

— Это человек, который имеет высшее образование. Даже необязательно иметь научную степень. Достаточно наличие трудов, статей, участие в научных конференциях, — раскрыл ректор УУНиТ понятие «учёный».

При этом «потолка» зарплат у научных сотрудников нет. По словам Захарова, даже в УУНиТ есть учёные, которые получают в месяц «не один миллион рублей».

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