Цены на яйца упали в Башкирии

Posted 12 февраля, 12:19
Published 12 февраля, 12:19
Modified 12 февраля, 12:22
Updated 12 февраля, 12:22
Вот топ-три самых подешевевших продуктов:
Что касается итоговых данных за 2024 год по изменениям в ценах на продовольствие, то рекордсменом по нему стали яйца — цена на них снизилась на 34,6% по сравнению с предыдущим годом. Большинство других продуктов инфляция не пожалела.
Ранее Mkset писал, что парламентарии Республики Башкортостан собираются создать рабочую группу по контролю цен на социально значимые товары.