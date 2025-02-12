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Posted 12 февраля, 12:19

Published 12 февраля, 12:19

Modified 12 февраля, 12:22

Updated 12 февраля, 12:22

В Башкирии подешевели куриные яйца

Цены на яйца упали в Башкирии

12 февраля 2025, 12:19
Фото: 1MI.

В Башкирии подешевели куриные яйца

В Республике Башкортостан с начала года снизились цены на ряд продуктов, свидетельствует статистика Росстата в среду, 12 февраля.

Вот топ-три самых подешевевших продуктов:

  • — Куриные яйца. Цена десятка снизилась на 2%, сейчас он стоит в среднем ₽98,16.
  • — Сахар. Цена килограмма упала на 1,8% и его можно сейчас купить за ₽64,79.
  • — Печенье. Стоимость вкусняшек упала на 1%, кило оценивается в ₽240,25.

Что касается итоговых данных за 2024 год по изменениям в ценах на продовольствие, то рекордсменом по нему стали яйца — цена на них снизилась на 34,6% по сравнению с предыдущим годом. Большинство других продуктов инфляция не пожалела.

Ранее Mkset писал, что парламентарии Республики Башкортостан собираются создать рабочую группу по контролю цен на социально значимые товары.

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