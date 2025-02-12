Цены на квартиры в Уфе перешагнули психологический порог

Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» оценили динамику на рынке вторичного жилья в регионах России с начала 2025 года. Эксперты пришли к выводу, что средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» после Нового года выросла на 0,5% и составила ₽138`000. На этом фоне радуют данные Уфы. Так, в январе 2025 года метры на вторичном рынке в столице Башкирии хоть и поднялись в цене на 0,8%, но цена «квадрата» в «хрущевке» в Уфе составляет всего-то ₽119`000. В Казани, к примеру, рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке в январе 2025 года оказался на уровне 1,1%, до ₽180`000 за «квадрат».