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Posted 12 февраля, 08:27

Published 12 февраля, 08:27

Modified 12 февраля, 08:29

Updated 12 февраля, 08:29

Квартиры в Уфе подорожали до ₽5,5 млн

Цены на квартиры в Уфе перешагнули психологический порог

12 февраля 2025, 08:27
Фото: mkset.ru.

Квартиры в Уфе подорожали до ₽5,5 млн

Стоимость менее 50 квадратных метров в стандартной «хрущевке» выросла, а число объявлений о продаже такого жилья упало — сообщает в среду, 12 января, «Яндекс Недвижимость».

Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» оценили динамику на рынке вторичного жилья в регионах России с начала 2025 года. Эксперты пришли к выводу, что средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» после Нового года выросла на 0,5% и составила ₽138`000. На этом фоне радуют данные Уфы. Так, в январе 2025 года метры на вторичном рынке в столице Башкирии хоть и поднялись в цене на 0,8%, но цена «квадрата» в «хрущевке» в Уфе составляет всего-то ₽119`000. В Казани, к примеру, рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке в январе 2025 года оказался на уровне 1,1%, до ₽180`000 за «квадрат».

Вместе с этим цена на классическую «хрущевку» площадью 45,7 квадратных метра в Уфе перешагнула психологический порог в ₽5 млн. Сейчас такие лоты стоят ₽5,5 млн. Но и их становится всё меньше и меньше на рынке. Число предложений упало почти на 7%.

Всего в рейтинг оценки цен на недвижимость попали 16 городов. Лидерами по приросту стоимости на «вторичке» оказались, помимо Казани, Москва и Новосибирск. Тем временем такое жилье подешевело в Омске и Краснодаре. Падение цен составило менее 1%.

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Напомним, ранее Mkset выяснил у экспертов по недвижимости их прогнозы на рынок ипотеки и жилья в Уфе в 2025 году.

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