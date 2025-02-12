Цены на квартиры в Уфе перешагнули психологический порог

Posted 12 февраля, 08:27
Published 12 февраля, 08:27
Modified 12 февраля, 08:29
Updated 12 февраля, 08:29
Аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» оценили динамику на рынке вторичного жилья в регионах России с начала 2025 года. Эксперты пришли к выводу, что средняя стоимость квадратного метра на «вторичке» после Нового года выросла на 0,5% и составила ₽138`000. На этом фоне радуют данные Уфы. Так, в январе 2025 года метры на вторичном рынке в столице Башкирии хоть и поднялись в цене на 0,8%, но цена «квадрата» в «хрущевке» в Уфе составляет всего-то ₽119`000. В Казани, к примеру, рост стоимости квадратного метра на вторичном рынке в январе 2025 года оказался на уровне 1,1%, до ₽180`000 за «квадрат».
Вместе с этим цена на классическую «хрущевку» площадью 45,7 квадратных метра в Уфе перешагнула психологический порог в ₽5 млн. Сейчас такие лоты стоят ₽5,5 млн. Но и их становится всё меньше и меньше на рынке. Число предложений упало почти на 7%.
Всего в рейтинг оценки цен на недвижимость попали 16 городов. Лидерами по приросту стоимости на «вторичке» оказались, помимо Казани, Москва и Новосибирск. Тем временем такое жилье подешевело в Омске и Краснодаре. Падение цен составило менее 1%.
Напомним, ранее Mkset выяснил у экспертов по недвижимости их прогнозы на рынок ипотеки и жилья в Уфе в 2025 году.