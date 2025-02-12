Трамп переговорил с Путиным

Posted 12 февраля, 18:30
Published 12 февраля, 18:30
Modified 12 февраля, 18:33
Updated 12 февраля, 18:33
По информации инсайдеров, созвонились главы государств утром того же дня. Темой беседы, разумеется, стал вопрос мирного урегулирования конфликта России с Украиной, а также запуска переговорного процесса между двумя странами.
Отметим, что если вспомнить более ранние слова американского президента Дональда Трампа, этот разговор уже не первый по счёту, хотя о точном количестве созвонов лидер США решил не распространяться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, не стал ни подтверждать, ни опровергать слова Трампа.
Каких-либо деталей разговора источники не привели, однако сам президент США вскоре раскрыл их в соцсети Truth Social. Трамп заявил, что «их [с Путиным] команды» пришли к консенсусу в необходимости скорейшего начала переговоров. Сразу вслед за звонком Путиным он намерен связаться с президентом Украины Владимиром Зеленским.