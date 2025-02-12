Трамп переговорил с Путиным

Отметим, что если вспомнить более ранние слова американского президента Дональда Трампа, этот разговор уже не первый по счёту, хотя о точном количестве созвонов лидер США решил не распространяться. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, не стал ни подтверждать, ни опровергать слова Трампа.