Таксист-иностранец незаконно одарил полицейского в Уфе

Posted 12 февраля, 11:45
Published 12 февраля, 11:45
Modified 12 февраля, 11:48
Updated 12 февраля, 11:48
Сотрудники «тормознули» мужчину, чтобы проверить документы и тут выяснилось, что он подвозит горожан, нарушая закон. У него не было российских водительских прав, а только лишь имелись свои, национальные. По закону мужчина должен был отучиться в российской автошколе и получить соответствующее удостоверение.
Всё это полицейские объяснили таксисту и тот испугался. Тогда он решил, что договорится с сотрудниками за взятку. Они предупредили, что это незаконно, но иностранный специалист оставил на консоли служебного авто ₽6750. Сотрудники ГАИ вызвали оперативников и те задержали таксиста-иностранца.
Теперь, кроме административного наказания, ему может грозить уголовка с максимальным сроком до 15 лет.