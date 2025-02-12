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Posted 12 февраля, 11:45

Published 12 февраля, 11:45

Modified 12 февраля, 11:48

Updated 12 февраля, 11:48

Иностранный таксист может попасть в колонию за взятку в Уфе

Таксист-иностранец незаконно одарил полицейского в Уфе

12 февраля 2025, 11:45
Фото: ГИБДД Уфы.

Иностранный таксист может попасть в колонию за взятку в Уфе

Иностранный водитель такси марки «Дэу Джентра» дал взятку сотруднику ГАИ Уфы, чтобы избежать наказания, сообщает инспекция в среду, 12 февраля.

Сотрудники «тормознули» мужчину, чтобы проверить документы и тут выяснилось, что он подвозит горожан, нарушая закон. У него не было российских водительских прав, а только лишь имелись свои, национальные. По закону мужчина должен был отучиться в российской автошколе и получить соответствующее удостоверение.

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Всё это полицейские объяснили таксисту и тот испугался. Тогда он решил, что договорится с сотрудниками за взятку. Они предупредили, что это незаконно, но иностранный специалист оставил на консоли служебного авто ₽6750. Сотрудники ГАИ вызвали оперативников и те задержали таксиста-иностранца.

Теперь, кроме административного наказания, ему может грозить уголовка с максимальным сроком до 15 лет.

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