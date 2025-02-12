Таксист-иностранец незаконно одарил полицейского в Уфе

Сотрудники «тормознули» мужчину, чтобы проверить документы и тут выяснилось, что он подвозит горожан, нарушая закон. У него не было российских водительских прав, а только лишь имелись свои, национальные. По закону мужчина должен был отучиться в российской автошколе и получить соответствующее удостоверение.