Сожители из Башкирии получили срок за наркопритон

Ишимбайский городской суд вынес приговор, признав виновными мужчину и женщину в организации незаконного места для потребления наркотиков. В течение года, с марта 2023-го по март 2024 года, сожители оборудовали квартиру на улице Губкина в Ишимбае всем необходимым, чтобы создать удобные условия для наркозависимых.