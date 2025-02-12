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Posted 12 февраля, 06:54

Published 12 февраля, 06:54

Modified 12 февраля, 09:31

Updated 12 февраля, 09:31

Любовники открыли наркопритон в Ишимбае

Сожители из Башкирии получили срок за наркопритон

12 февраля 2025, 06:54
Фото: 1MI.

Любовники открыли наркопритон в Ишимбае

В Ишимбае двоим сожителям предстоит отбывать срок в исправительной колонии за содержание приюта для употребления сильнодействующих веществ, сообщает в среду, 12 февраля, прокуратура Башкирии.

Ишимбайский городской суд вынес приговор, признав виновными мужчину и женщину в организации незаконного места для потребления наркотиков. В течение года, с марта 2023-го по март 2024 года, сожители оборудовали квартиру на улице Губкина в Ишимбае всем необходимым, чтобы создать удобные условия для наркозависимых.

Наркопритон стал настоящим центром притяжения для лиц, стремящихся избавиться от реальности при помощи запрещенных к свободному обороту веществ. В обмен на возможность использовать жилище для своих зависимостей, наркозависимые приносили им наркотики, что только усугубляло ситуацию.

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Однако действия пары не остались незамеченными, и вскоре на них вышли сотрудники полиции, которые пресекли незаконную деятельность. В процессе разбирательства подсудимые признали свою вину, хотя оба уже имели судимости за аналогичные нарушения закона.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2,5 года, а женщине — 2 года 8 месяцев. Оба они будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

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Как ранее сообщал Mkset, предприниматель из Стерлитамака пытался сбыть непригодную говядину в школьную столовую, едва не поставив под угрозу здоровье детей.

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