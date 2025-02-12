Сожители из Башкирии получили срок за наркопритон

Posted 12 февраля, 06:54
Published 12 февраля, 06:54
Modified 12 февраля, 09:31
Updated 12 февраля, 09:31
Ишимбайский городской суд вынес приговор, признав виновными мужчину и женщину в организации незаконного места для потребления наркотиков. В течение года, с марта 2023-го по март 2024 года, сожители оборудовали квартиру на улице Губкина в Ишимбае всем необходимым, чтобы создать удобные условия для наркозависимых.
Наркопритон стал настоящим центром притяжения для лиц, стремящихся избавиться от реальности при помощи запрещенных к свободному обороту веществ. В обмен на возможность использовать жилище для своих зависимостей, наркозависимые приносили им наркотики, что только усугубляло ситуацию.
Однако действия пары не остались незамеченными, и вскоре на них вышли сотрудники полиции, которые пресекли незаконную деятельность. В процессе разбирательства подсудимые признали свою вину, хотя оба уже имели судимости за аналогичные нарушения закона.
Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на 2,5 года, а женщине — 2 года 8 месяцев. Оба они будут отбывать срок в исправительной колонии общего режима.
Как ранее сообщал Mkset, предприниматель из Стерлитамака пытался сбыть непригодную говядину в школьную столовую, едва не поставив под угрозу здоровье детей.