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Posted 12 февраля, 07:16

Published 12 февраля, 07:16

Modified 12 февраля, 09:17

Updated 12 февраля, 09:17

В Уфе завершилось голосование по благоустройству

Скандальные выборы завершились в Уфе

12 февраля 2025, 07:16
Фото: Администрация Уфы.

В Уфе завершилось голосование по благоустройству

В столице Республики Башкортостан завершилось голосование по первоочередному объекту благоустройства, сообщил мэр Ратмир Мавлиев в среду, 12 февраля.

Напомним, по итогам недавней пресс-конференции глава администрации муниципалитета Ратмир Мавлиев предложил уфимцам выбрать, что нужно благоустроить в городе первым — ФОК в Инорсе или парк Гастелло. Через некоторое время после начала голосования по этому вопросу к Mkset обратился местный житель и рассказал о принудительном голосовании за физкультурно-оздоровительный комплекс.

По итогам голосования, которые объявил 12 февраля градоначальник Уфы, в нём с небольшим перевесом победил ФОК. Он отметил, что проект объекта готов и в скором времени начнётся его реализация.

Ранее Mkset писал, что в башкирской столице выделили средства на реконструкцию улицы в центре города.

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