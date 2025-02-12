Скандальные выборы завершились в Уфе

Posted 12 февраля, 07:16
Published 12 февраля, 07:16
Modified 12 февраля, 09:17
Updated 12 февраля, 09:17
Напомним, по итогам недавней пресс-конференции глава администрации муниципалитета Ратмир Мавлиев предложил уфимцам выбрать, что нужно благоустроить в городе первым — ФОК в Инорсе или парк Гастелло. Через некоторое время после начала голосования по этому вопросу к Mkset обратился местный житель и рассказал о принудительном голосовании за физкультурно-оздоровительный комплекс.
По итогам голосования, которые объявил 12 февраля градоначальник Уфы, в нём с небольшим перевесом победил ФОК. Он отметил, что проект объекта готов и в скором времени начнётся его реализация.
Ранее Mkset писал, что в башкирской столице выделили средства на реконструкцию улицы в центре города.