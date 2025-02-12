Скандальные выборы завершились в Уфе

Напомним, по итогам недавней пресс-конференции глава администрации муниципалитета Ратмир Мавлиев предложил уфимцам выбрать, что нужно благоустроить в городе первым — ФОК в Инорсе или парк Гастелло. Через некоторое время после начала голосования по этому вопросу к Mkset обратился местный житель и рассказал о принудительном голосовании за физкультурно-оздоровительный комплекс.