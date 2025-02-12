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Posted 12 февраля, 11:03

Published 12 февраля, 11:03

Modified 12 февраля, 11:04

Updated 12 февраля, 11:04

Сибирский слет химиков в Омске пройдет при участии ГК «Титан»

Сибирский слет химиков в Омске пройдет при участии ГК «Титан»

12 февраля 2025, 11:03
Фото: Пресс-служба ГК «Титан».
В Омске состоится Сибирский слет химиков (16+). Это важное мероприятие организует правительство Омской области в сотрудничестве с ГК «Титан», Российским союзом химиков и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия». Событие пройдет с 24 по 26 марта текущего года.

Участниками мероприятия станут опытные специалисты в химической отрасли, а также новички индустрии, представители государственных органов и научного сообщества, включая гостей из зарубежных государств, сообщает gorod55.ru.

Одним из ключевых событий этого мероприятия станет V Международная научно-практическая конференция, на которой будут обсуждаться вопросы развития технологических инициатив в химической сфере. В рамках мероприятия также запланированы рабочие сессии, деловые переговоры и экскурсии на предприятия производственного сектора.

Участники мероприятия обсудят важные темы, такие как внедрение новых технологий, реализация национальных проектов, программы импортозамещения в отрасли и интеграция химических предприятий в экономику регионов.

Михаил Сутягинский, член координационного совета, председатель комитета по химической промышленности «Деловой России», вице-президент Российского союза химиков, отметил, что в условиях современной глобальной экономики технологический суверенитет является критически важным фактором для защиты национальной безопасности и устойчивого развития страны. В данной ситуации химическая промышленность занимает ключевое место, выступая основой для множества других отраслей, таких как фармацевтика, сельское хозяйство, энергетика и производство потребительских товаров.

Сегодня важно усиливать партнерство между бизнесом, образовательными учреждениями и государственными органами. На предстоящем мероприятии будут продемонстрированы примеры успешного сотрудничества и решения проблем с кадрами в данной области. Организаторы уверены, что Сибирский слет химиков станет значимой платформой для обмена знаниями, налаживания деловых связей и поиска новых направлений для развития химической отрасли в России.

#Общество
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