Сибирский слет химиков в Омске пройдет при участии ГК «Титан»

Сегодня важно усиливать партнерство между бизнесом, образовательными учреждениями и государственными органами. На предстоящем мероприятии будут продемонстрированы примеры успешного сотрудничества и решения проблем с кадрами в данной области. Организаторы уверены, что Сибирский слет химиков станет значимой платформой для обмена знаниями, налаживания деловых связей и поиска новых направлений для развития химической отрасли в России.