Шашлыки и вейпы не угодили властям Уфы

Posted 12 февраля, 12:42
Published 12 февраля, 12:42
Modified 12 февраля, 12:45
Updated 12 февраля, 12:45
Судя по посту чиновника, в немилость попали киоск, торгующий вейпами, и кафешка «Шашлычный двор», расположенные прямо у торгового центра.
Он отметил, что совещание по данным НТО состоялось в конце прошлого месяца. После него были направлены запросы в надлежащие инстанции для проверки объектов. Проверка, как видим, закончилась демонтажем.
Подчеркнуто, что владельцы таких объектов сначала получают предписания о демонтаже и если в течение 10 дней после уведомления объекты не будут самостоятельно демонтированы, то их снесут принудительно.
Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе города снесли четыре НТО. Среди них — кофейня и фотосалон.