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Posted 12 февраля, 12:42

Published 12 февраля, 12:42

Modified 12 февраля, 12:45

Updated 12 февраля, 12:45

Возле крупного ТЦ в Уфе снесли торговые павильоны

Шашлыки и вейпы не угодили властям Уфы

12 февраля 2025, 12:42
Фото: Администрация Кировского района Уфы.

Возле крупного ТЦ в Уфе снесли торговые павильоны

Возле ТРК «Иремель» демонтировали несколько незаконных торговых объектов (НТО), сообщил глава Кировского района столицы Башкирии Илвир Нурдавлятов в среду, 12 февраля.

Судя по посту чиновника, в немилость попали киоск, торгующий вейпами, и кафешка «Шашлычный двор», расположенные прямо у торгового центра.

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Он отметил, что совещание по данным НТО состоялось в конце прошлого месяца. После него были направлены запросы в надлежащие инстанции для проверки объектов. Проверка, как видим, закончилась демонтажем.

Подчеркнуто, что владельцы таких объектов сначала получают предписания о демонтаже и если в течение 10 дней после уведомления объекты не будут самостоятельно демонтированы, то их снесут принудительно.

Ранее сообщалось, что в Октябрьском районе города снесли четыре НТО. Среди них — кофейня и фотосалон.

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