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Posted 12 февраля, 19:00

Published 12 февраля, 19:00

Modified 13 февраля, 00:30

Updated 13 февраля, 00:30

Снегопад в Уфе

Сегодня в Уфе: смердящие заводы и гордый Хабиров

12 февраля 2025, 19:00
Фото: mkset.ru. Снегопад в Уфе
Дайджест новостей и всё, что нужно знать в Уфе на сегодня, 13 февраля.

Погода в Уфе на 13 февраля

В четверг, 13 февраля, в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег.

Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9°C… -11°C, днём -5°C… -7°C.

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Отключения воды в Уфе 13 февраля

Согласно расписанию «Уфаводоканала», в четверг, 13 февраля, плановых отключений воды производиться не будет. Можно выдыхать спокойно.

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Перекрытия дорог в Уфе 13 февраля

Улицы Красина, Султанова

  • Где: половина проезжей части;
  • Когда: с 27 января по 18 марта.

Улица Мубарякова

  • Где: половина местного проезда к дому №8;
  • Когда: с 22 января по 18 февраля.

Улица Авроры

  • Где: дом №18, полное перекрытие;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Проспект Салавата Юлаева

  • Где: участок 200 м, крайне правая полоса перед съездом №10 на транспортной развязке в створе улицы Галле;
  • Когда: с 26 января по 15 марта.

Улица Северная

  • Где: две полосы проезжей части в обе стороны между домами № 2/1 и 4;
  • Когда: с 28 января по 1 августа.

Шакшинский мост

  • Где: крайне правые полосы в обоих направлениях;
  • Когда: до 28 февраля.

Улица Дагестанская

  • Где: от дома №16 до съезда на улицу Ришата Нигмати;
  • Когда: с 19 марта по 9 апреля;
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Главные новости Уфы на четверг, 13 февраля

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Чиновники объяснили загрязнение воздуха в Башкирии

Загрязнители с несвойственной им ранее интенсивностью начали заполонять воздух в городах Башкортостана.

Ранее Mkset публиковал результаты мониторинга, согласно которым было выявлено высокое содержание различных опасных элементов. Больше всего таких зафиксировали в Стерлитамаке. Однако немало загрязняющих веществ нашли и в Уфе, а также Салавате.

В башкортостанском министерстве экологии такие показатели объяснили рядом способствующих тому факторов. Так, в последние дни в городах региона наблюдался крайне слабый ветер, к тому же «неблагоприятного» направления. Свою роль сыграла и температурная инверсия — метеорологическое явление, при котором температура воздуха с высотой в относительно тонком слое атмосферы повышается вместо обычного понижения, что приводит к задержке загрязняющих веществ и туманов у поверхности земли.

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Хабиров оказался в центре внимания

Глава Башкирии стал одним из самых заметных лидеров в ПФО.

В новом рейтинге, подготовленном за январь 2025 года, Радий Хабиров вновь попал в свет общественного внимания, разместившись на четвертой позиции среди коллег в Приволжском федеральном округе. По данным авторов рейтинга, количество публикаций о нем составило 7727, а его МедиаИндекс достиг внушительных 55701,5. Стоит отметить, что в общем рейтинге по России он занял 22 место.

Лидерами медиарейтинга в Приволжском федеральном округе стали губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, которые также получили большое количество упоминаний.

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В Башкирии признанных иноагентами депутатов лишат мандатов

Такой проект закона будет рассмотрен парламентариями в первом чтении на февральской пленарке. Он дополнит перечень причин для преждевременного прекращения полномочий депутата пунктом о приобретении данного статуса.

Спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачева рассказал, что разработать законопроект призвала необходимость обеспечения нацбезопасности и защиты интересов граждан. Он подчеркнул, что когда возможен доступ к тайной информации, любая зависимость от влияния из-за рубежа или иностранных денег способна угрожать суверенитету.

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