Сегодня в Уфе: смердящие заводы и гордый Хабиров

Posted 12 февраля, 19:00
Published 12 февраля, 19:00
Modified 13 февраля, 00:30
Updated 13 февраля, 00:30
В четверг, 13 февраля, в Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшой снег.
Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -9°C… -11°C, днём -5°C… -7°C.
Согласно расписанию «Уфаводоканала», в четверг, 13 февраля, плановых отключений воды производиться не будет. Можно выдыхать спокойно.
Улицы Красина, Султанова
Улица Мубарякова
Улица Авроры
Проспект Салавата Юлаева
Улица Северная
Загрязнители с несвойственной им ранее интенсивностью начали заполонять воздух в городах Башкортостана.
Ранее Mkset публиковал результаты мониторинга, согласно которым было выявлено высокое содержание различных опасных элементов. Больше всего таких зафиксировали в Стерлитамаке. Однако немало загрязняющих веществ нашли и в Уфе, а также Салавате.
В башкортостанском министерстве экологии такие показатели объяснили рядом способствующих тому факторов. Так, в последние дни в городах региона наблюдался крайне слабый ветер, к тому же «неблагоприятного» направления. Свою роль сыграла и температурная инверсия — метеорологическое явление, при котором температура воздуха с высотой в относительно тонком слое атмосферы повышается вместо обычного понижения, что приводит к задержке загрязняющих веществ и туманов у поверхности земли.
Глава Башкирии стал одним из самых заметных лидеров в ПФО.
В новом рейтинге, подготовленном за январь 2025 года, Радий Хабиров вновь попал в свет общественного внимания, разместившись на четвертой позиции среди коллег в Приволжском федеральном округе. По данным авторов рейтинга, количество публикаций о нем составило 7727, а его МедиаИндекс достиг внушительных 55701,5. Стоит отметить, что в общем рейтинге по России он занял 22 место.
Лидерами медиарейтинга в Приволжском федеральном округе стали губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, глава Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, которые также получили большое количество упоминаний.
Такой проект закона будет рассмотрен парламентариями в первом чтении на февральской пленарке. Он дополнит перечень причин для преждевременного прекращения полномочий депутата пунктом о приобретении данного статуса.
Спикер Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачева рассказал, что разработать законопроект призвала необходимость обеспечения нацбезопасности и защиты интересов граждан. Он подчеркнул, что когда возможен доступ к тайной информации, любая зависимость от влияния из-за рубежа или иностранных денег способна угрожать суверенитету.