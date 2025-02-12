Рекордные снегопады ждут в Уфе

Согласно данным, в течение 13 и 14 февраля по Башкирии и в Уфе пройдут осадки в виде снега. В южных районах региона ожидаются более спокойные погодные условия, где осадки будут незначительными, а местами возможен гололед. Ветер в эти дни будет располагаться преимущественно западной четверти, умеренный, а местами даже порывистый.