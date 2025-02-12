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Posted 12 февраля, 05:19

Published 12 февраля, 05:19

Modified 12 февраля, 09:57

Updated 12 февраля, 09:57

Рекордные снегопады ждут в Уфе

Рекордные снегопады ждут в Уфе

12 февраля 2025, 05:19
Фото: mkset.ru.
В Башкирии ожидаются снегопады, которые подарят региону зимнюю сказку, сообщает в среду, 12 февраля, прогноз Башгидромета.

Согласно данным, в течение 13 и 14 февраля по Башкирии и в Уфе пройдут осадки в виде снега. В южных районах региона ожидаются более спокойные погодные условия, где осадки будут незначительными, а местами возможен гололед. Ветер в эти дни будет располагаться преимущественно западной четверти, умеренный, а местами даже порывистый.

Температура воздуха ночью составляет от -8°С до -13°С, а при ясной погоде может опускаться до -15°С…-20°С. Днем воздух будет немного теплее и колебаться в пределах -3°С до -8°С.

— Тем, кто планирует выходить на улицу, стоит проявить осторожность. Из-за того, что местами возможен гололед, рекомендуется носить нескользящую обувь и быть внимательными на пешеходных переходах, — советуют специалисты.

Как ранее сообщал Mkset, уникальное природное явление — «ледяные цветы» — запечатлели жители башкирской деревни.

Ледяные цветы распустились в Башкирии
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