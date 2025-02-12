Рекордные снегопады ждут в Уфе

Posted 12 февраля, 05:19
Published 12 февраля, 05:19
Modified 12 февраля, 09:57
Updated 12 февраля, 09:57
Согласно данным, в течение 13 и 14 февраля по Башкирии и в Уфе пройдут осадки в виде снега. В южных районах региона ожидаются более спокойные погодные условия, где осадки будут незначительными, а местами возможен гололед. Ветер в эти дни будет располагаться преимущественно западной четверти, умеренный, а местами даже порывистый.
Температура воздуха ночью составляет от -8°С до -13°С, а при ясной погоде может опускаться до -15°С…-20°С. Днем воздух будет немного теплее и колебаться в пределах -3°С до -8°С.
— Тем, кто планирует выходить на улицу, стоит проявить осторожность. Из-за того, что местами возможен гололед, рекомендуется носить нескользящую обувь и быть внимательными на пешеходных переходах, — советуют специалисты.
Как ранее сообщал Mkset, уникальное природное явление — «ледяные цветы» — запечатлели жители башкирской деревни.