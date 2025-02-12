Путин наградил жительницу Башкирии

Posted 12 февраля, 06:14
Published 12 февраля, 06:14
Modified 12 февраля, 09:53
Updated 12 февраля, 09:53
Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Флюра Фаттахова родилась и выросла в деревне Старокурмашево. Всю жизнь проработала в сельском хозяйстве, а сейчас она на пенсии. Вместе с мужем Вазихом Фаттаховым они воспитали десять детей.
Ранее женщина была награждена Орденом «Материнская слава», «Медалями материнства» 1 и 2 степени, а также разными грамотами.
Дети Фаттаховых получили хорошее образование и сейчас работают. Каждый из них имеет свою семью, а женщина помогает в воспитании 20 внуков и одного правнука.
Чиновники из районной администрации поздравили Флюру Рахимзяновну с наградой от президента Владимира Путина.