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Posted 12 февраля, 06:14

Published 12 февраля, 06:14

Modified 12 февраля, 09:53

Updated 12 февраля, 09:53

Жительница Башкирии получила награду от Путина

Путин наградил жительницу Башкирии

12 февраля 2025, 06:14
Фото: static.kremlin.ru.

Жительница Башкирии получила награду от Путина

Жительница Кушнаренковского района Флюра Фаттахова получила звание «Мать-героиня», сообщает глава муниципалитета Марат Латыпов.

Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.

Фото: Администрация Кушнаренковского района
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Флюра Фаттахова родилась и выросла в деревне Старокурмашево. Всю жизнь проработала в сельском хозяйстве, а сейчас она на пенсии. Вместе с мужем Вазихом Фаттаховым они воспитали десять детей.

Ранее женщина была награждена Орденом «Материнская слава», «Медалями материнства» 1 и 2 степени, а также разными грамотами.

Дети Фаттаховых получили хорошее образование и сейчас работают. Каждый из них имеет свою семью, а женщина помогает в воспитании 20 внуков и одного правнука.

Чиновники из районной администрации поздравили Флюру Рахимзяновну с наградой от президента Владимира Путина.

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