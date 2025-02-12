Сломанная видеокарта озолотила жителя Башкортостана

Мужчина купил видеокарту Nvidia Geforce RTX 3090 в магазине 29 января 2021 года за ₽188`246. Когда он начал ей пользоваться, то увидел, что изображение на мониторе пропадает. Тогда 30 июля 2023 года покупатель отдал видеокарту в магазин для проверки, но производственный дефект не был подтвержден, и её не отремонтировали. Но 22 февраля 2024 года мужчина снова обратился в магазин с просьбой вернуть деньги, но его законную претензию проигнорировали.