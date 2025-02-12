Сломанная видеокарта озолотила жителя Башкортостана

Posted 12 февраля, 04:57
Published 12 февраля, 04:57
Modified 12 февраля, 09:59
Updated 12 февраля, 09:59
Мужчина купил видеокарту Nvidia Geforce RTX 3090 в магазине 29 января 2021 года за ₽188`246. Когда он начал ей пользоваться, то увидел, что изображение на мониторе пропадает. Тогда 30 июля 2023 года покупатель отдал видеокарту в магазин для проверки, но производственный дефект не был подтвержден, и её не отремонтировали. Но 22 февраля 2024 года мужчина снова обратился в магазин с просьбой вернуть деньги, но его законную претензию проигнорировали.
Судебная экспертиза показала, что у видеокарты была проблема на системной плате, которая не позволяла передавать изображение. Этот дефект возник на этапе производства.
Суд удовлетворил требования мужчины и постановил взыскать с компании ₽188`246 за видеокарту, ₽37`000 в качестве процентов за пользование деньгами, ₽188`246 рублей в качестве неустойки, ₽10`000 за моральный вред и ₽207`000 штрафа.