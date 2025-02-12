«Погода виновата»: власти объяснили вонь в Уфе

Posted 12 февраля, 15:15
Published 12 февраля, 15:15
Modified 12 февраля, 15:38
Updated 12 февраля, 15:38
Ранее Mkset публиковал результаты мониторинга, согласно которым было выявлено высокое содержание различных опасных элементов. Больше всего таких зафиксировали в Стерлитамаке. Однако немало загрязняющих веществ нашли и в Уфе, а также Салавате.
В башкортостанском министерстве экологии такие показатели объяснили рядом способствующих тому факторов. Так, в последние дни в городах региона наблюдался крайне слабый ветер, к тому же «неблагоприятного» направления. Свою роль сыграла и температурная инверсия — метеорологическое явление, при котором температура воздуха с высотой в относительно тонком слое атмосферы повышается вместо обычного понижения, что приводит к задержке загрязняющих веществ и туманов у поверхности земли.