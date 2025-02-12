«Погода виновата»: власти объяснили вонь в Уфе

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Posted 12 февраля, 15:15

Published 12 февраля, 15:15

Modified 12 февраля, 15:38

Updated 12 февраля, 15:38

Чиновники объяснили загрязнение воздуха в Башкирии

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12 февраля 2025, 15:15
Фото: 1MI.

Чиновники объяснили загрязнение воздуха в Башкирии

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Экология
Загрязнители с несвойственной им ранее интенсивностью начали заполонять воздух в городах Башкортостана, экологическую обстановку в регионе в среду, 12 февраля, прокомментировали в Минэкологии РБ.

Ранее Mkset публиковал результаты мониторинга, согласно которым было выявлено высокое содержание различных опасных элементов. Больше всего таких зафиксировали в Стерлитамаке. Однако немало загрязняющих веществ нашли и в Уфе, а также Салавате.

В башкортостанском министерстве экологии такие показатели объяснили рядом способствующих тому факторов. Так, в последние дни в городах региона наблюдался крайне слабый ветер, к тому же «неблагоприятного» направления. Свою роль сыграла и температурная инверсия — метеорологическое явление, при котором температура воздуха с высотой в относительно тонком слое атмосферы повышается вместо обычного понижения, что приводит к задержке загрязняющих веществ и туманов у поверхности земли.

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Ранее Mkset сообщал о том, что в Башкирию из Беларуси завезут пополнение для популяции зубров.

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