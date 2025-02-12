Заставлял есть фекалии и бил: отчим издевался над пасынком-инвалидом в Башкирии

Ребёнок был в полной зависимости от мужчины. Тот пользовался этим, бил и издевался над беспомощным мальчишкой с октября 2023 по май 2024 года. Отчим применял свои методы бесчеловечного воспитания ребенка-аутиста. У мальчика были проблемы с гигиеной и отправлением собственных нужд. Мужчина в качестве наказания за грязь заставлял ребенка есть фекалии. Такая жестокая атмосфера царила в семьи с молчаливого согласия матери мальчика-аутиста.