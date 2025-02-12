mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 09:08

Published 12 февраля, 09:08

Modified 12 февраля, 09:45

Updated 12 февраля, 09:45

Мужчина отправился в колонию за издевательства над мальчиком в Башкирии

Заставлял есть фекалии и бил: отчим издевался над пасынком-инвалидом в Башкирии

12 февраля 2025, 09:08
Фото: 1MI.

Мужчина отправился в колонию за издевательства над мальчиком в Башкирии

Рустам М. из Агидели превратил жизнь ребенка-аутиста в ад, рассказал в среду, 12 февраля, Mkset собственный источник.

Ребёнок был в полной зависимости от мужчины. Тот пользовался этим, бил и издевался над беспомощным мальчишкой с октября 2023 по май 2024 года. Отчим применял свои методы бесчеловечного воспитания ребенка-аутиста. У мальчика были проблемы с гигиеной и отправлением собственных нужд. Мужчина в качестве наказания за грязь заставлял ребенка есть фекалии. Такая жестокая атмосфера царила в семьи с молчаливого согласия матери мальчика-аутиста.

Полицейского унизили на видео в Башкирии
Узнать подробнее

Краснокамский межрайонный суд отправил Рустама М. в ИК строгого режима на 3,5 года. Подписка о невыезде для мужчины отменена, он был взят под стражу в суде.

Большинство инвалидов живут только на пособия в Башкирии
Узнать подробнее

Ранее сообщалось о том, сколько инвалидов живёт в Республике Башкортостан и какие выплаты и льготы им положены.

Также Mkset писал, что жителя столицы региона ждёт суд за жесткое и внезапное избиение новоиспечённого знакомого. Оно произошло более десяти лет назад, однако подробности вскрылись только сейчас.

Читайте также:
На СВО погиб психиатр из БашкирииОбидчик уфимки получил пожизненный срокУфимец таскал с работы каждый гвоздь
#Дмитрий Саламатин#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Дети#Суд#Башкортостан#Благовещенск#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул#Издевательства#Инвалид#Агидели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика