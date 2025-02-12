Заставлял есть фекалии и бил: отчим издевался над пасынком-инвалидом в Башкирии

Posted 12 февраля, 09:08
Published 12 февраля, 09:08
Modified 12 февраля, 09:45
Updated 12 февраля, 09:45
Ребёнок был в полной зависимости от мужчины. Тот пользовался этим, бил и издевался над беспомощным мальчишкой с октября 2023 по май 2024 года. Отчим применял свои методы бесчеловечного воспитания ребенка-аутиста. У мальчика были проблемы с гигиеной и отправлением собственных нужд. Мужчина в качестве наказания за грязь заставлял ребенка есть фекалии. Такая жестокая атмосфера царила в семьи с молчаливого согласия матери мальчика-аутиста.
Краснокамский межрайонный суд отправил Рустама М. в ИК строгого режима на 3,5 года. Подписка о невыезде для мужчины отменена, он был взят под стражу в суде.
Ранее сообщалось о том, сколько инвалидов живёт в Республике Башкортостан и какие выплаты и льготы им положены.
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