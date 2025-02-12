ООО «БАС»: Отечественные разработки необходимо внедрять более активно

Posted 12 февраля, 14:49
Published 12 февраля, 14:49
Modified 12 февраля, 14:51
Updated 12 февраля, 14:51
Совещание прошло под председательством президента РФ Владимира Путина. Во встрече участвовали члены правительства и руководители ведущих предприятий отрасли беспилотной авиации. К 2030 году России необходимо достичь мирового технологического лидерства в области беспилотных авиационных систем (БАС). Такую задачу поставил в ходе совещания глава государства.
Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих заявил, что меры поддержки данной отрасли включены в национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который стартовал в 2024 году. Этот нацпроект направлен на развитие производственной базы и технологий. Об этом пишут «Новые известия».
Как отметил Дитрих, компания начала заниматься лизингом дронов в 2023 году, заключая коммерческие сделки. В прошлом году она стала ключевым заказчиком беспилотников. За время своей деятельности в этой сфере ГТЛК вложила в производство свыше 10 миллиардов рублей, разместив заказы на более чем 3000 дронов у 23 различных производителей.
Дитрих пояснил, что большая часть этой техники была использована в рамках государственного гражданского заказа, по которому дроны поставляются государственным предприятиям и органам власти федерального и регионального уровня. Уже сейчас государственные заказчики готовят сделки в рамках гражданского госзаказа на 2025 год.
Поскольку в России отсутствует качественная нормативно-правовая база, отрасль беспилотной авиации развивается достаточно медленно. Такого мнения придерживается генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко. Он считает, что необходимо создавать эту базу, используя экспериментальные правовые режимы. Также необходимо с соблюдением всех условий безопасности открыть воздушное пространство для полетов дронов.
«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“», — подчеркнул Варятченко.
По итогам встречи в Тольятти Владимир Путин поручил правительству принять нормативно-правовую базу для гражданских БАС до 1 июня 2025 года.