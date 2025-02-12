ООО «БАС»: Отечественные разработки необходимо внедрять более активно

Как отметил Дитрих, компания начала заниматься лизингом дронов в 2023 году, заключая коммерческие сделки. В прошлом году она стала ключевым заказчиком беспилотников. За время своей деятельности в этой сфере ГТЛК вложила в производство свыше 10 миллиардов рублей, разместив заказы на более чем 3000 дронов у 23 различных производителей.