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Posted 12 февраля, 14:49

Published 12 февраля, 14:49

Modified 12 февраля, 14:51

Updated 12 февраля, 14:51

ООО «БАС»: Отечественные разработки необходимо внедрять более активно

ООО «БАС»: Отечественные разработки необходимо внедрять более активно

12 февраля 2025, 14:49
Фото: пресс-служба НТИ.
В Тольятти состоялось совещание, посвященное развитию беспилотной авиации в России. Участники встречи обсудили и определили развитие этой отрасли на среднесрочную перспективу.

Совещание прошло под председательством президента РФ Владимира Путина. Во встрече участвовали члены правительства и руководители ведущих предприятий отрасли беспилотной авиации. К 2030 году России необходимо достичь мирового технологического лидерства в области беспилотных авиационных систем (БАС). Такую задачу поставил в ходе совещания глава государства.

Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих заявил, что меры поддержки данной отрасли включены в национальный проект «Беспилотные авиационные системы», который стартовал в 2024 году. Этот нацпроект направлен на развитие производственной базы и технологий. Об этом пишут «Новые известия».

Как отметил Дитрих, компания начала заниматься лизингом дронов в 2023 году, заключая коммерческие сделки. В прошлом году она стала ключевым заказчиком беспилотников. За время своей деятельности в этой сфере ГТЛК вложила в производство свыше 10 миллиардов рублей, разместив заказы на более чем 3000 дронов у 23 различных производителей.

Дитрих пояснил, что большая часть этой техники была использована в рамках государственного гражданского заказа, по которому дроны поставляются государственным предприятиям и органам власти федерального и регионального уровня. Уже сейчас государственные заказчики готовят сделки в рамках гражданского госзаказа на 2025 год.

Поскольку в России отсутствует качественная нормативно-правовая база, отрасль беспилотной авиации развивается достаточно медленно. Такого мнения придерживается генеральный директор ООО «БАС» Алексей Варятченко. Он считает, что необходимо создавать эту базу, используя экспериментальные правовые режимы. Также необходимо с соблюдением всех условий безопасности открыть воздушное пространство для полетов дронов.

«Для решения этих ключевых задач у нас в стране уже есть опыт, научно-производственный потенциал и понимание основных механизмов реализации. Целый ряд технических разработок по обеспечению безопасного неба хорошо себя зарекомендовал при тестировании на „Архипелаге-2024“», — подчеркнул Варятченко.

По итогам встречи в Тольятти Владимир Путин поручил правительству принять нормативно-правовую базу для гражданских БАС до 1 июня 2025 года.

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