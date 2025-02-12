Обнальщики прокрутили ₽1,8 млрд в Уфе

Клиентами уфимских «мастеров обнала» были индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым нужно было вывести деньги со своих счетов. Они перечисляли деньги на счета подставных компаний под фиктивными основаниями, а взамен получали наличные за вычетом комиссии, которая составляла от 5 до 15%. В результате за семь лет преступники «прокрутили» более 1,8 млрд рублей и заработали на этом свыше 100 млн рублей.