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Posted 12 февраля, 11:50

Published 12 февраля, 11:50

Modified 12 февраля, 12:29

Updated 12 февраля, 12:29

Обнальщики прокрутили ₽1,8 млрд в Уфе

Обнальщики прокрутили ₽1,8 млрд в Уфе

12 февраля 2025, 11:50
Фото: 1MI.
В Уфе банда из восьми человек предстанет перед судом по обвинению в незаконном обналичивании денег, сообщает в среду, 12 февраля, Следком РБ.

Следователи завершили длительное расследование в отношении группы лиц в возрасте от 30 до 64 лет, которые организовали масштабную схему по незаконному обналичиванию денежных средств. Эта «команда», состоящая из восьми жителей Уфы, обвиняется в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия, преступная группа действовала в период с 2015 по 2022 год. Организатор привлек к делу семерых сообщников, четко распределив между ними обязанности. Главной целью банды было незаконное обналичивание денег. Для этого они использовали хитрую схему: покупали электронные средства платежей у подставных лиц, чтобы создать видимость законной финансово-хозяйственной деятельности. Фактически же они принимали, выдавали и переводили деньги на банковские счета различных организаций.

Видео: МВД РБ.

Клиентами уфимских «мастеров обнала» были индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым нужно было вывести деньги со своих счетов. Они перечисляли деньги на счета подставных компаний под фиктивными основаниями, а взамен получали наличные за вычетом комиссии, которая составляла от 5 до 15%. В результате за семь лет преступники «прокрутили» более 1,8 млрд рублей и заработали на этом свыше 100 млн рублей.

Преступную деятельность пресекли благодаря совместной работе следователей СК, оперативников МВД и ФСБ Башкирии. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 31 млн рублей. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит серьезное наказание, включая лишение свободы.

Как ранее сообщал Mkset, прокуратура Башкирии разбирается в крупном мошенничестве, связанном с капитальным ремонтом социального учреждения для детей-сирот.

В Уфе на сиротах наварили миллионы
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