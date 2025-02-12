Обнальщики прокрутили ₽1,8 млрд в Уфе

Posted 12 февраля, 11:50
Published 12 февраля, 11:50
Modified 12 февраля, 12:29
Updated 12 февраля, 12:29
Следователи завершили длительное расследование в отношении группы лиц в возрасте от 30 до 64 лет, которые организовали масштабную схему по незаконному обналичиванию денежных средств. Эта «команда», состоящая из восьми жителей Уфы, обвиняется в создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По данным следствия, преступная группа действовала в период с 2015 по 2022 год. Организатор привлек к делу семерых сообщников, четко распределив между ними обязанности. Главной целью банды было незаконное обналичивание денег. Для этого они использовали хитрую схему: покупали электронные средства платежей у подставных лиц, чтобы создать видимость законной финансово-хозяйственной деятельности. Фактически же они принимали, выдавали и переводили деньги на банковские счета различных организаций.
Клиентами уфимских «мастеров обнала» были индивидуальные предприниматели и юридические лица, которым нужно было вывести деньги со своих счетов. Они перечисляли деньги на счета подставных компаний под фиктивными основаниями, а взамен получали наличные за вычетом комиссии, которая составляла от 5 до 15%. В результате за семь лет преступники «прокрутили» более 1,8 млрд рублей и заработали на этом свыше 100 млн рублей.
Преступную деятельность пресекли благодаря совместной работе следователей СК, оперативников МВД и ФСБ Башкирии. Для возмещения ущерба на имущество обвиняемых наложен арест на сумму 31 млн рублей. В настоящее время уголовное дело передано в суд. Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит серьезное наказание, включая лишение свободы.
Как ранее сообщал Mkset, прокуратура Башкирии разбирается в крупном мошенничестве, связанном с капитальным ремонтом социального учреждения для детей-сирот.