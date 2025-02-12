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Posted 12 февраля, 04:44

Published 12 февраля, 04:44

Modified 12 февраля, 10:04

Updated 12 февраля, 10:04

Житель Уфы попросил разобраться в платежах за отопление

«Наматывают суммы в платёжках»: уфимец пожаловался на ресурсников из-за отопления

12 февраля 2025, 04:44
Фото: 1MI.

Житель Уфы попросил разобраться в платежах за отопление

Житель столицы Республики Башкортостан пожаловался на управляющую компанию и обвинил коммунальщиков в алчности, написав Mkset в среду, 12 февраля.

Речь идёт об УК по Орджоникидзевскому району города. Мужчина сообщает, что в отсутствие сильных морозов в Башкирии и Уфе батареи в квартире такие горячие, что до них нельзя дотронуться уже неделю. Кто же будет платить за эти «перетопы» и какие суммы уфимец и его соседи увидят в квитанциях за отопление?

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По его словам, управляющая компания ссылается на то, что кто-то из жителей попросил прибавить тепло, однако мужчина подозревает, что из-за тёплой зимы ресурсники «наматывают» суммы в платёжках, чтобы не потерять прибыль.

Ранее сообщалось, что отсутствие логики в платёжках за тепло за январь вызвало волну возмущений среди жителей Башкирии. Также Mkset писал о возврате денег жителям одного из районов Уфы за некачественную коммунальную услугу.

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