«Наматывают суммы в платёжках»: уфимец пожаловался на ресурсников из-за отопления

Posted 12 февраля, 04:44
Published 12 февраля, 04:44
Modified 12 февраля, 10:04
Updated 12 февраля, 10:04
Речь идёт об УК по Орджоникидзевскому району города. Мужчина сообщает, что в отсутствие сильных морозов в Башкирии и Уфе батареи в квартире такие горячие, что до них нельзя дотронуться уже неделю. Кто же будет платить за эти «перетопы» и какие суммы уфимец и его соседи увидят в квитанциях за отопление?
По его словам, управляющая компания ссылается на то, что кто-то из жителей попросил прибавить тепло, однако мужчина подозревает, что из-за тёплой зимы ресурсники «наматывают» суммы в платёжках, чтобы не потерять прибыль.
Ранее сообщалось, что отсутствие логики в платёжках за тепло за январь вызвало волну возмущений среди жителей Башкирии. Также Mkset писал о возврате денег жителям одного из районов Уфы за некачественную коммунальную услугу.