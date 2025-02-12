«Наматывают суммы в платёжках»: уфимец пожаловался на ресурсников из-за отопления

Речь идёт об УК по Орджоникидзевскому району города. Мужчина сообщает, что в отсутствие сильных морозов в Башкирии и Уфе батареи в квартире такие горячие, что до них нельзя дотронуться уже неделю. Кто же будет платить за эти «перетопы» и какие суммы уфимец и его соседи увидят в квитанциях за отопление?