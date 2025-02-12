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Posted 12 февраля, 04:31

Published 12 февраля, 04:31

Modified 12 февраля, 10:06

Updated 12 февраля, 10:06

Врач из Башкирии погиб на СВО

На СВО погиб психиатр из Башкирии

12 февраля 2025, 04:31
Фото: 1MI.

Врач из Башкирии погиб на СВО

Врач Алишер Абдурахманов погиб в зоне СВО в возрасте 41 года, сообщается в группе городской больницы Салавата в среду, 12 февраля.

Мужчина родился столице Узбекистана — городе Ташкенте. С 2012 года трудился психиатром в психоневрологическом диспансерном отделении вышеуказанной больницы.

Фото: Паблик городской больницы Салавата

В июне 2024 года отправился в зону спецоперации.

— Достойно проводили в последний путь Алишера. Самый добрый, мужественный и отзывчивый, а как его любили пациенты! Они просто его обожали, когда наш друг был в отпуске они просто не шли к другим специалистам, ждали именно его, — написала в комментариях Виктория Н.

Коллеги отмечают, что навсегда сохранят в памяти жизненную энергию, душевные качества и высокие моральные принципы мужчины.

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