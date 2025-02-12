На СВО погиб психиатр из Башкирии

Posted 12 февраля, 04:31
Published 12 февраля, 04:31
Modified 12 февраля, 10:06
Updated 12 февраля, 10:06
Мужчина родился столице Узбекистана — городе Ташкенте. С 2012 года трудился психиатром в психоневрологическом диспансерном отделении вышеуказанной больницы.
В июне 2024 года отправился в зону спецоперации.
— Достойно проводили в последний путь Алишера. Самый добрый, мужественный и отзывчивый, а как его любили пациенты! Они просто его обожали, когда наш друг был в отпуске они просто не шли к другим специалистам, ждали именно его, — написала в комментариях Виктория Н.
Коллеги отмечают, что навсегда сохранят в памяти жизненную энергию, душевные качества и высокие моральные принципы мужчины.