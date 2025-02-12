На СВО погиб психиатр из Башкирии

Врач из Башкирии погиб на СВО

Врач Алишер Абдурахманов погиб в зоне СВО в возрасте 41 года, сообщается в группе городской больницы Салавата в среду, 12 февраля.

Мужчина родился столице Узбекистана — городе Ташкенте. С 2012 года трудился психиатром в психоневрологическом диспансерном отделении вышеуказанной больницы. Фото: Паблик городской больницы Салавата В июне 2024 года отправился в зону спецоперации. — Достойно проводили в последний путь Алишера. Самый добрый, мужественный и отзывчивый, а как его любили пациенты! Они просто его обожали, когда наш друг был в отпуске они просто не шли к другим специалистам, ждали именно его, — написала в комментариях Виктория Н. Коллеги отмечают, что навсегда сохранят в памяти жизненную энергию, душевные качества и высокие моральные принципы мужчины. Читайте также: Уфимцев готовят к атакам дронов В последний путь проводили бойца СВО из Башкирии Житель Башкирии собирался воевать за Украину