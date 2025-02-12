«Ммм, а ароматы…»: советский рынок рассорил уфимцев

Posted 12 февраля, 03:37
Published 12 февраля, 03:37
Modified 12 февраля, 10:12
Updated 12 февраля, 10:12
В посте с ноткой ностальгии вспомнили, что раньше там можно было купить всё натуральное и свежее, и выразили сожаление, что рынка в таком виде больше нет.
— Все запах того времени почувствовали? — поинтересовался в комментариях Алексей Т.
— Ага. Лёгкого овощного тухляка, смешанного с ароматом застоявшейся в воде половой тряпки. И это вы ещё в соседний мясной павильон не зашли… — ответил ему Алексей К.
— Никакой вони половой тряпки и тухляка, как некоторые тут пишут, не было. Пахло просто овощами и мясом, все было аккуратно и приятно, а кто пишет всякую чушь, вы извращенцы: можно было купить хорошее вкусное мясо, не химию, и овощи были хорошие от частников, а вот сейчас одни барыги стоят и продают химию! — написала Оксана Т.
— А павильон с семечками, где стояли с мешками и стаканами гранёными, а насыпали семечки в кулечек или прямо сразу в карманы. Голуби там летали. А ещё пройдешься, напробуешься семечек, если денег нет, и жизнь хороша! — пишет Татьяна В.
Ранее жители города вспомнили старый парк, который был ещё в конце сороковых, а также знаменитое кафе.