Кто победит? Органика или химия — секреты идеальной подкормки для рассады!

Преимущества органических удобрений заключаются в том, что они полностью натуральные, доступны и безопасны для человека. Например, биогумус или зрелый компост, произведенные с соблюдением всех норм, оказывают благоприятное воздействие на структуру почвы, делают ее более рыхлой и легкой. Это особенно важно для рассады, так как хороший дренаж и рыхлый грунт способствуют нормальному развитию корней. Кроме того, органика зачастую доступна и почти не требует дополнительных затрат, особенно если вы занимаетесь компостированием на своем участке.