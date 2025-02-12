Криминальный дуэт чиновников получил пять лет тюрьмы в Башкирии

Posted 12 февраля, 18:11
Published 12 февраля, 18:11
Modified 12 февраля, 18:13
Updated 12 февраля, 18:13
Напомним, экс-руководителя ведомства Александра Булушева и действующего «зама» министра обвинили в превышении должностных полномочий. Суд и следствие считают, что коллеги нанесли бюджету ущерб в ₽34,5 млн. Нарушения усмотрели в их контракте с петербургской фирмой «Скайкоптер» на организацию правительственных авиарейсов. Было установлено, что госслужащие «нарушили интересы других участников рынка», заключив с ними договор уже постфактум, минуя обязательные процедуры, такие как тендер.
Булушева суд приговорил к трём годам колонии, его бывший заместитель отделался двумя годами. Их делом занимался Кировский райсуд.
Ни тот, ни другой свою вину не признали. Защита подсудимых собирается обжаловать приговор.