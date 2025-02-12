mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 февраля, 18:11

Published 12 февраля, 18:11

Modified 12 февраля, 18:13

Updated 12 февраля, 18:13

Экс-главе Минтранса Башкирии Булушеву вынесли приговор

Криминальный дуэт чиновников получил пять лет тюрьмы в Башкирии

12 февраля 2025, 18:11
Фото: пресс-служба главы РБ.

Экс-главе Минтранса Башкирии Булушеву вынесли приговор

Суд в четверг, 12 февраля, вынес приговор по делу о коррупции в высоких кабинетах башкортостанского министерства транспорта, сообщают местные СМИ.

Напомним, экс-руководителя ведомства Александра Булушева и действующего «зама» министра обвинили в превышении должностных полномочий. Суд и следствие считают, что коллеги нанесли бюджету ущерб в ₽34,5 млн. Нарушения усмотрели в их контракте с петербургской фирмой «Скайкоптер» на организацию правительственных авиарейсов. Было установлено, что госслужащие «нарушили интересы других участников рынка», заключив с ними договор уже постфактум, минуя обязательные процедуры, такие как тендер.

Булушева суд приговорил к трём годам колонии, его бывший заместитель отделался двумя годами. Их делом занимался Кировский райсуд.

Ни тот, ни другой свою вину не признали. Защита подсудимых собирается обжаловать приговор.

Уфимский чиновник оказался мошенником
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что в мошенничестве обвинили чиновника из Россельхознадзора.

Читайте также:
Суд рассмотрит дело главы башкирского МинтрансаУфимец таскал с работы каждый гвоздьЖитель Башкирии наживался на оборонке
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Взятка#Деньги#Суд#Башкортостан#Чиновники#Благовещенск#Коррупция#Приговор#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Белебей#Мелеуз#Янаул
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика