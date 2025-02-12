Криминальный дуэт чиновников получил пять лет тюрьмы в Башкирии

Напомним, экс-руководителя ведомства Александра Булушева и действующего «зама» министра обвинили в превышении должностных полномочий. Суд и следствие считают, что коллеги нанесли бюджету ущерб в ₽34,5 млн. Нарушения усмотрели в их контракте с петербургской фирмой «Скайкоптер» на организацию правительственных авиарейсов. Было установлено, что госслужащие «нарушили интересы других участников рынка», заключив с ними договор уже постфактум, минуя обязательные процедуры, такие как тендер.