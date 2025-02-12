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Posted 12 февраля, 08:47

Published 12 февраля, 08:47

Modified 12 февраля, 09:06

Updated 12 февраля, 09:06

В Башкирии карантин по гриппу сохраняется в некоторых классах

Карантин в школах Башкирии опровергли

12 февраля 2025, 08:47
Фото: 1MI.

В Башкирии карантин по гриппу сохраняется в некоторых классах

В Республике Башкортостан на данный момент нет закрытых на карантин по ОРВИ/гриппу школ, сообщил первый вице-премьер правительства региона Урал Кильсенбаев в среду, 12 февраля.

Однако на карантин в школах Башкирии сейчас закрыты 17 классов, в которых обучается 645 детей.

Чиновник отметил, что если ситуация с распространением гриппа и ОРВИ ухудшится, школы должны следовать санитарным правилам и нормам. Так, если в школе отсутствует 20% и более учеников из-за ОРВИ, директор может приостановить занятия. Все решения должны приниматься исходя из конкретной ситуации. Сообщается, что карантин не означает остановку учебного процесса — он продолжится на дистанте.

Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости в регионе закрыты четыре детских сада, а также приостановлена работа 27 классов в 17 школах и семи группах в семи детсадах.

В Башкирии закрывают детские сады
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