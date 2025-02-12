Карантин в школах Башкирии опровергли

Чиновник отметил, что если ситуация с распространением гриппа и ОРВИ ухудшится, школы должны следовать санитарным правилам и нормам. Так, если в школе отсутствует 20% и более учеников из-за ОРВИ, директор может приостановить занятия. Все решения должны приниматься исходя из конкретной ситуации. Сообщается, что карантин не означает остановку учебного процесса — он продолжится на дистанте.