Карантин в школах Башкирии опровергли

Posted 12 февраля, 08:47
Published 12 февраля, 08:47
Modified 12 февраля, 09:06
Updated 12 февраля, 09:06
Однако на карантин в школах Башкирии сейчас закрыты 17 классов, в которых обучается 645 детей.
Чиновник отметил, что если ситуация с распространением гриппа и ОРВИ ухудшится, школы должны следовать санитарным правилам и нормам. Так, если в школе отсутствует 20% и более учеников из-за ОРВИ, директор может приостановить занятия. Все решения должны приниматься исходя из конкретной ситуации. Сообщается, что карантин не означает остановку учебного процесса — он продолжится на дистанте.
Ранее сообщалось, что из-за роста заболеваемости в регионе закрыты четыре детских сада, а также приостановлена работа 27 классов в 17 школах и семи группах в семи детсадах.