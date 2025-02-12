Капремонт музея Салавата Юлаева оценили в ₽124 млн

Национальный музей Башкирии ищет подрядчика, который возьмется за преображение музея, посвященного национальному герою башкирского народа. Начальная цена контракта — внушительные 124,2 млн рублей, а победителя аукциона определят уже 24 февраля. Финансирование будет осуществляться из двух источников — регионального и федерального бюджетов. Эти средства выделены в рамках программы по капитальному ремонту муниципальных и региональных музеев. Все работы должны быть завершены до 30 сентября 2027 года.