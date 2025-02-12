Капремонт музея Салавата Юлаева оценили в ₽124 млн

Posted 12 февраля, 12:58
Published 12 февраля, 12:58
Modified 12 февраля, 13:00
Updated 12 февраля, 13:00
Национальный музей Башкирии ищет подрядчика, который возьмется за преображение музея, посвященного национальному герою башкирского народа. Начальная цена контракта — внушительные 124,2 млн рублей, а победителя аукциона определят уже 24 февраля. Финансирование будет осуществляться из двух источников — регионального и федерального бюджетов. Эти средства выделены в рамках программы по капитальному ремонту муниципальных и региональных музеев. Все работы должны быть завершены до 30 сентября 2027 года.
Проект предусматривает комплексное обновление музея: от отделки фасада до благоустройства прилегающей территории. Планируется отремонтировать все твердые покрытия, обустроить площадь для проведения уличных мероприятий и праздников, установить малые архитектурные формы, разбить газоны и цветники, а также организовать удобные парковочные места.
Музей Салавата Юлаева был основан в 1965 году. Шесть экспозиционных залов рассказывают о жизни и подвигах национального героя. По словам экспертов, после капитального ремонта музей станет еще более современным и привлекательным, что позволит сохранить и передать память о Салавате Юлаеве будущим поколениям.
Как ранее сообщал Mkset, легендарный цирк Уфы наконец-то дождется ремонта, а его двери вновь распахнутся для зрителей.