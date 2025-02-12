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Posted 12 февраля, 12:58

Published 12 февраля, 12:58

Modified 12 февраля, 13:00

Updated 12 февраля, 13:00

Капремонт музея Салавата Юлаева оценили в ₽124 млн

Капремонт музея Салавата Юлаева оценили в ₽124 млн

12 февраля 2025, 12:58
Фото: проектная документация.
Музей Салавата Юлаева в селе Малояз ждет масштабное обновление, сообщает в среду, 12 февраля, издание «РБК».

Национальный музей Башкирии ищет подрядчика, который возьмется за преображение музея, посвященного национальному герою башкирского народа. Начальная цена контракта — внушительные 124,2 млн рублей, а победителя аукциона определят уже 24 февраля. Финансирование будет осуществляться из двух источников — регионального и федерального бюджетов. Эти средства выделены в рамках программы по капитальному ремонту муниципальных и региональных музеев. Все работы должны быть завершены до 30 сентября 2027 года.

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Проект предусматривает комплексное обновление музея: от отделки фасада до благоустройства прилегающей территории. Планируется отремонтировать все твердые покрытия, обустроить площадь для проведения уличных мероприятий и праздников, установить малые архитектурные формы, разбить газоны и цветники, а также организовать удобные парковочные места.

Музей Салавата Юлаева был основан в 1965 году. Шесть экспозиционных залов рассказывают о жизни и подвигах национального героя. По словам экспертов, после капитального ремонта музей станет еще более современным и привлекательным, что позволит сохранить и передать память о Салавате Юлаеве будущим поколениям.

Как ранее сообщал Mkset, легендарный цирк Уфы наконец-то дождется ремонта, а его двери вновь распахнутся для зрителей.

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